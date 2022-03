Andrés Caniulef, a tres años de la oscuridad: “Me permití un nuevo comienzo”

El 23 de abril del año 2019 Andrés Caniulef tomó una importante decisión en su vida: Ingresar a un centro de rehabilitación para sanar su adicción a las drogas. A casi cumplirse tres años de aquella época, la cual define como “oscuridad”, el periodista conversó con Publimetro respecto su nueva etapa.

“Mirado en perspectiva, estos tres últimos años han sido los más constructivos y sanadores de mi vida. Me he fortalecido emocionalmente, he madurado y reparado muchos de los temas pendientes que arrastraba por años. Miedos e inseguridades que eran parte de mi imaginario, más que de la realidad”.

Estuvo nueve meses internado en el Centros Crea, por un “consumo problemático a la cocaína”, hasta que fue dado de alta y estuvo listo para enfrentar sus temores, sin drogas.

Pero no fue fácil.

“Lo más difícil fue el inicio de este proceso, un momento confuso, doloroso, lleno de incertidumbre. Pero, como alguien me dijo alguna vez, visitar el infierno nunca es gratuito, sin embargo, salir de ahí siempre es enriquecedor”.

Hoy, devuelta a la televisión, su gran pasión, Andrés vuelve a sonreír, confesando que “estar en equilibrio es más importante que ser exitoso”.

Tuvo que cambiar de vida social y dejar las amistades que le recordaban sus noches de desenfreno, agradeciendo que hoy tiene una conciencia de autocuidado.

“Cambian tus relaciones personales y tu vida social. No se trata de dejar de ir a fiestas, ni menos de enclaustrarse, pero tus intereses y prioridades cambian. Hay una forma de ver la vida que es distinta cuando hay conciencia del autocuidado”.

Aunque, aclara, “nadie es infalible, por eso siempre hay que estar alerta a las señales de riesgo y tomar los resguardos necesarios”.

Para Andrés, el mayor problema, no es el consumo en sí, sino que la causa emocional que lleva al adicto a depender de las drogas.

“El proceso de rehabilitación es un cambio profundo que parte desde uno. Tiene que haber una motivación personal por cambiar. Porque el problema no es el consumo de drogas, es lo que te lleva a ser dependiente de ellas”.

Andrés y su familia

Me permití un nuevo comienzo

El periodista de espectáculos y actual panelista de los programas “Me Late” y “Me Late Prime”, señala que el apoyo de su familia fue fundamental y determinante para haber terminado su proceso de sanación con éxito, aunque recalca, el primer paso debe ser personal.

“La familia es lo que hace la diferencia entre un proceso favorable y uno que no. El Cariño, la contención y su ayuda en todos los sentidos fue para mí uno de los factores más importantes para estar hoy celebrando tres años, desde que me permití un nuevo comienzo. Por eso, hay que darle el mayor apoyo posible a quien lo solicite, pero siempre teniendo claro que la decisión de sanarse es personal”, confesó a Publimetro, a tres años de la oscuridad.

(*Si necesitas ayuda para ti, algún familiar o amigo puedes visitar www.centroscrea.cl)