Faloon Larraguibel se suma a los rostros de la segunda temporada de “Aquí se baila”

Canal 13 sigue en su proceso de incorporar a más rostros televisivos a su parrila de participantes de la segunda versión del “Aquí se baila”, y en esas labores este miércoles confirmó la presencia de Faloon Larraguibel en una nueva temporada del estelar de la señal privada.

Si bien la animadora de Zona Latina ha destacado en programas juveniles y de talento por sus dotes en la danza, donde incluso ha resultado vencedora (“Baila! Al ritmo de un sueño”), reconoce que lo suyo es ciento por ciento actitud más que estudios de baile.

No me da nada de miedo. Yo soy súper segura y, si bien no soy tan matea, cuando tengo la coreografía en el cuerpo, ahí me libero y le meto más de mi actitud. — Faloon Larraguibel

“Siempre me ha gustado bailar, la música y lo que generan la música y el baile por completo, es decir, la buena energía, que uno lo pasa bien y que uno se desestresa. Yo nunca he tomado clases de baile, lo que he aprendido ha sido con el tiempo, en los programas de baile en los que estuve, con coreógrafos y bailarines, y ya en ‘Yingo’ empecé a bailar mejor”, explicó.

El desafío de Faloon: ganar “sí o sí” el programa

Respecto de arribo oficial a la segunda temporada del estelar de Canal 13, cuyo inicio está programado para algunas semanas más, Faloon reconoce que “no me da nada de miedo. Yo soy súper segura y, si bien no soy tan matea, cuando tengo la coreografía en el cuerpo, ahí me libero y le meto más de mi actitud. Es que yo creo que eso para mí es lo principal, la actitud que uno tenga, más allá de los pasos o coreografía que el coach te haga”.

Tanta confianza, confiesa, se la ha dado su “actitud” artística arriba de un escenario.

“Yo siento que tengo demasiada actitud y que con eso me puedo ganar al jurado (...) como la sonrisa, el juego con el pelo, los brazos, el reírme mucho, el disfrutar mi baile. Eso es un punto clave para mí. Definitivamente lo mío es la actitud y apelo a que el jurado me vea pasándola bien cuando esté bailando más que preocupados de mi técnica”, anticipó en entrevista dada al canal de Andrónico Luksic.

“Creo que llamo más la atención por eso y (al jurado) le voy a desviar la mirada de la técnica”, insiste, al paso que confiesa que esperaba ansiosa el llamado a participar de este proyecto televisivo.

“Estaba esperando que me llamaran (...) me gustan mucho los programas de música, baile y de entretención, y qué mejor que darle esto a la gente después de tanta cosa mala que hemos visto y que seguimos viendo. Es una vía de escape maravillosa”, aseguró.

“Antes me sentía más nerviosa, pero ahora estoy más relajada y con ganas de disfrutar, de pasarlo bien y de que se note en el escenario eso (...) sí o sí lo voy a pasar bien y sí o sí voy a luchar por ganar”, finalizó.