Raquel Argandoña revela antigua rivalidad entre animadoras a lo “Manos al Fuego”

La apretaron un poquito y la Raquel Argandoña dio a conocer una antigua rivalidad que existiría entre dos animadoras de la televisión chilena.

Según contó en el programa “Zona de Estrellas”, Katherine Salosny y Eva Gómez no se llevarían nada de bien, producto de un amor que tuvieron en común.

La mala onda, según contó Argandoña, sería de Salosny hacia Gómez, a quien no soportaría. Esto, porque tras terminar un intenso romance, la española habría ocupado su lugar.

“Es que Salosny habló en un espacio radial sobre Álvaro Morales y dijo que “tuvimos una relación bien larga con Álvaro a quien quiero muchísimo”. Ante esto, continúo la madre de Kel Calderón, señalando que “siempre pensé que su gran amor era Pablo Morales”, ex ejecutivo de Chilevisión, quien también fue marido de la ex conductora de Manos al Fuego.

Agregando que “vivieron juntos, por eso ella odia a la Eva Gómez. No la odia (especificó) no la traga que es más suave, no la pasa”.

Tras el cahuín, Manu González complementó que “llegó un momento en que la relación de Pablo Morales con Kathy Salosny no avanzaba, ahí es cuando él decide marcharse y Kathy sufrió muchísimo. Y al poco tiempo apareció Eva Gómez”, finalizó.