“La pesadilla continúa”: Matías Vera revela que desconocidos “están vendiendo” sus fotos y videos robados

Matías Vera, el joven periodista del programa “Aquí somos todos”, de Canal 13, reveló nuevos antecedentes respecto del robo que sufrió de sus fotografías y videos de alto contenido sexual, las cuales ahora estarían siendo vendidas en diversas aplicaciones.

En una publicación de Instagram fue que el comunicador expuso “la pesadilla” que está viviendo ahora, luego de conocer que la persona que usurpó sus datos el año pasado los está ofreciendo a través de Grindr, un aplicativo orientado a sujetos pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, como lo explicitan en sus redes sociales oficiales.

Si te lo ofrecen a través de una red social, por favor no seas parte del problema. — Matías Vera

El drama de Vera

“La pesadilla continúa (...) Sí, ahora están vendiendo mis videos/fotos a través de aplicaciones como @grindr. Éste es el último desahogo que voy a subir sólo pa’ resguardarme y que quede una constancia porque aunque la denuncia está ingresada a través de la Brigada del Ciber Crimen de la Policía de Investigaciones (@pdi_chile), en el Ministerio Público (@fiscaliadechile) aún no hay orden de investigar y -mientras eso no pase- esta persona seguirá haciendo de las suyas”, publicó el periodista, quien en el video de su red social se desahogó, tal cual como lo hizo también en Twitter.

La publicación de Matías Vera en redes sociales. Fuente: Twitter.

“Es urgente que la @FiscaliadeChile dé la orden de investigar, pues la @PDI_CHILE tiene todos los antecedentes: rut, cuenta corriente, teléfono. ¡Todo! #extorsión”, afirmó

“Lo que están haciendo es crear perfiles en una red social de citas gay que se llama Grindr que dice ‘periodista 22cm’, con fotos de mi cara, de mi Instagram, y por supuesto, las que me sacaron del teléfono. Y el mensaje era ‘ahora ya sé como voy a conseguir plata’”, prosiguió el periodista, quien aseguró que su drama es bastante “doloroso” y “humillante”.

Matías Vera. Fuente: Instagram.

“Es frustrante, es humillante, es doloroso, es denigrante y ustedes dirán, me lo han dicho muchas veces: ‘no tienes porque sentir vergüenza’, ‘no hiciste nada malo’, pero pese a ello tengo mucha vergüenza”, insistió.

Su denuncia, que aseguró espera sea la última que deba realizar en redes sociales, la expuso nuevamente ya que sabe que “no hice nada malo, sé que no la cague, pero siento vergüenza igual”.

“No sé si puedo seguir aguantando las extorsiones, no sé si puedo seguir aguantando la exposición de lo que es privado. Y como una especie de terapia contárselo a ustedes y conversar no me hace sentir mejor, pero si me permite sacar de adentro esta culpabilidad que siento por algo que no es mi responsabilidad”, reflexionó.

Entre tanta desgracia, el periodista se dio tiempo también para pedirle a sus seguidores de redes sociales que no se hicieran parte del delito que está cometiendo la persona que le robó sus fotos y videos íntimos.

“Si te lo ofrecen a través de una red social, por favor no seas parte del problema”, cerró.