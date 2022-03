Sigue el drama: Junior Playboy aclaró que no le tiene miedo “ni a abogados, ni a amenazas” de Nano Calderón

El drama farandulero del momento se vive entre Raquel Argandoña y Nano Calderón en contra de Junio Playboy, quienes no han dejado de lanzarse mensajes en redes sociales. En esta ocasión el exchico reality respondió a los dichos del hijo de la “Quintrala”.

Cabe recordar que todo comenzó cuando la panelista de “Zona de Estrellas” criticó duramente la nueva faceta del influencer.

Por esta razón, Junior Playboy realizó varios Instagram Live hablando de la situación, y en el último reflexionó sobre el conflicto con una analogía.

“Yo también estoy lanzando una pyme: La lavadora Calderones. La única que te lava todo (...) solamente tienen que llevar el Omo (detergente) no más porque es una lavadora ‘aperquinada’. Y si tiene un chicle pegada en tu ropa, esta la saca con la cuchilla. ¿Y si no funciona? Agárrala a patada no más, a patadas funciona”.

Finalmente, José Luis Concha mandó este mensaje: “Eso es para que quede claro que con Junior no se juega. No le tengo miedo ni a abogados, ni a amenazas, no a un nombre, ni a un apellido. A mí me importa una callampa porque todos cag... hediondo como yo”.