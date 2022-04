Pamela Díaz y sus aspiraciones en el “Aquí se baila”: “Hay que ser realista, no voy a ganar, no tengo ninguna posibilidad”

Pamela Díaz reconoció que sus opciones de ganar en la segunda temporada de “Aquí se baila” son nulas y que su participación en el estelar de Canal 13 le servirá para llenarse de “energía, porque estoy en un momento en que tengo ganas de bailar, de cantar, de gritar, de correr y todo”.

[ Exesposo de Pamela Díaz confirma que se casará y que será padre nuevamente ]

“Me encanta bailar y escuchar música. Yo bailo sola con música, sin música, ando saltando en la casa. Me gusta la salsa, la música alegre”, reconoció la mediática, quien estas últimas semanas se ha dedicado a promocionar sus proyectos de streaming y esquivar las preguntas respecto de su quiebre amoroso con Jean Phillippe Cretton.

A mí bailar o cantar me da lo mismo. Yo no tengo esa posición de televisión de que si eres animadora no puedes ‘bajar’ a un programa de baile. Yo mientras haga lo que quiera, me encanta. — Pamela Díaz

“Creo que este programa me va a llenar de energía, porque estoy en un momento en que tengo ganas de bailar, de cantar, de saltar, de gritar, de correr y todo. Es un momento bacán para que me hayan llamado del programa de baile. Me gusta bailar, es entretenido, y con esto de tener coordinación cada vez aprendes más. Además, ponerme esos zapatos de bailarina casi profesional me encanta”, afirmó.

Las aspiraciones de Pamela Díaz en “Aquí se baila”

Y es que su relación formal con la danza tan solo se limita al programa “Fiebre de baile”, donde en 2012 sorprendió a todos al ganar en la quinta temporada del espacio emitido por CHV de 2012.

Llorando la pareja se despidió del programa, hecho que las redes recriminaron.👇https://t.co/0CbJcIlMzr — Publimetro (@PublimetroChile) April 1, 2022

“A mí me encantó ese programa, obviamente porque lo gané. Me acuerdo que era una competencia mucho más heavy y la farándula era mucho más fuerte, y lo pasé increíble”, recuerda.

En “Aquí se baila”, en tanto, lleva unos pocos días de ensayo junto a su compañero de danza, Matías Falcón -pareja de Bárbara Moscoso en la actual temporada-, y dice estar encantada con la experiencia.

Hay que ser realista: no voy a ganar, no tengo ninguna posibilidad. Pero sí me gusta competir, verme linda, los brillos, sentirme showoman. — Pamela Díaz

“Me gusta mucho. Hay una armonía y una cosa tan rica que se está viviendo en el programa, que más allá de una competencia hay fair play, y eso me encanta. Apenas me vieron me dijeron que me iban a ayudar altiro, y eso es una experiencia muy rica”, reconoce, quien regresa a la pantalla abierta luego de su experiencia como conductora de “Mochileros”, en TVN.

“A mí bailar o cantar me da lo mismo. Yo no tengo esa posición de televisión de que si eres animadora no puedes ‘bajar’ a un programa de baile. Yo mientras haga lo que quiera, me encanta. He ensayado ene, me gusta, amo a la Rosita (Piulats, su coach), que me tiene una gran paciencia. A mi bailarín también. Creamos y hacemos cosas, me pregunta qué me gusta, estamos en una onda muy mentalizados de que va a ser un rico baile”, detalla.

Mediática sigue en proceso judicial por la demanda de pensión de alimentos con Fernando Téllez, sin embargo hizo un escueto por...👇https://t.co/1j2jY6UxIN — Publimetro (@PublimetroChile) March 31, 2022

Sobre sus futuros compañeros de baile, Pamela asegura que el nivel está altísimo. “Encuentro que son todos unos secos, bailarines de verdad. Yo creo que soy la fama antes que el talento, porque miro a estos gallos que llevan años, como la Bárbara Moscoso que ha bailado con los grandes artistas, y yo como patuda ahí. Pero lo voy a hacer increíble igual”, dice.

Con todo, nada de eso asusta a Pamela, quien asegura tener su propio lugar en la competencia.

[ “Es muy difícil mi situación”: Rocío Marengo habla del quiebre de Pamela Díaz y JP Cretton ]

“No me siento en desventaja. Siento que es justo que vaya a ganar el mejor y el que mejor sepa hacer un show. Ya tengo mis favoritos, pero no los voy a decir. Hay que ser realista: no voy a ganar, no tengo ninguna posibilidad. Pero sí me gusta competir, verme linda, los brillos, sentirme showoman, bailar en un escenario. ¿Dónde más voy a bailar así? Es un momento para aprovechar y disfrutar, así que voy fascinadísima a bailar al programa”, finaliza.