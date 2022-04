“Tampoco me quiero hacer famoso por la polémica”: Standly dice que se equivocó al presentarse en “La Junta”

El cantante de trap chileno, Standly, reconoció en entrevista con TiempoX que su polémica participación en el streaming de “La Junta”, en el cual se enfrascó en una disputa virtual con usuarios que lo criticaron en los comentarios del video de Youtube del programa, y que luego fue eliminado de la plataforma, fue un error y que está lejos de sus deseos de hacerse famoso sin ofrecer escándalos mediáticos.

“Me costó en ese momento porque el programa no fue de la manera de la que yo esperaba. Fue complicado”, reconoce Camilo Paredes, nombre real del artista chileno de 19 años.

Voy a ser más cuidadoso en tomar mis decisiones, en aprender de los errores, de que no puedo llegar y hacer algo con alguien porque igual tengo que informarme más. — Standly

El aprendizaje de Standly

El efecto que generaron sus comentarios en el video de su entrevista con Julio César Rodríguez es algo de lo que el cantante se arrepiente, ya que reconoce que en el momento en que se produjo “igual me sentí fome porque no era lo que yo esperaba, no era lo que yo he trabajado, en lo que yo he soñado”.

“Es parte de. Es una caída, un aprendizaje”, explicó, al paso que profundizó en sus intenciones futuras. Alejado, en sus palabras, de las polémicas con los críticos de sus creaciones urbanas.

“De aquí para delante positivo, tampoco me quiero hacer famoso por la polémica, quiero ser famoso por hacer música ‘via’ (viva), música que le va a llegar a la gente”, aclara.

Igual me sentí fome porque no era lo que yo esperaba. — Standly

“Voy a ser más cuidadoso en tomar mis decisiones, en aprender de los errores, de que no puedo llegar y hacer algo con alguien porque igual tengo que informarme más”, agregó el cantante, quien reconoce que su falta de información respecto del formato de programa al que llegó le jugó la mala pasada.

“Me ayuda a ser más fuerte, porque igual mucha crítica, gente que habla cosas malas, pero igual uno tiene que mirar para delante y positivo para arriba porque me estoy enfocando en hacer música y no me puedo dejar llevar por malos comentarios y cosas así”, finalizó.