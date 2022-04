“El más débil”: aseguran que Joche Bibbó fue despedido de Zona de Estrellas

Pese a que durante la semana pasada se había informado que la salida del argentino José Luis “Joche” Bibbó del panel de comentaristas de “Zona de Estrellas” había sido de mutuo acuerdo, este jornada el periodista de “Me Late”, Sergio Rojas, aseguró que el exchico reality fue despedido de la señal privada.

En su ya habitual Live de Instagram “Qué te lo digo”, el comunicador especializado en temas de farándula explicó que la eventual salida del argentino no habría sido por problemas familiares (complicado estado de salud de su padre), como informó elfiltrador.com, sino más bien a la decisión de los ejecutivos del canal de prescindir de sus servicios, luego de una década en la estación, ya que “encontraban que era el más débil del panel” de comentaristas del “Zona de Estrellas”.

Siempre se le vio como el personaje más débil, pese a que él trató de ponerse las pilas. Trataba de hablar, opinar, de dar una papita, pero sin lugar a dudas era visto como el rival más débil. — Sergio Rojas

La versión de Sergio Rojas

“Fue desvinculado de ‘Zona de Estrellas’. Una determinación que venían pensando hace mucho tiempo, el rumor que iban a echar a Joche era muy potente, yo lo venía escuchando hace mucho rato porque encontraban que era el más débil del panel”, contó Rojas, quien insistió en las falencias de Bibbó.

“Siempre se le vio como el personaje más débil, pese a que él trató de ponerse las pilas. Trataba de hablar, opinar, de dar una papita, pero sin lugar a dudas era visto como el rival más débil”, enfatizó.

Su despedida del canal, prosiguió Rojas, la conoció el pasado jueves. Ciertamente, una decisión de la cúpula directiva del canal que tomó por sorpresa al transandino y que la causó mucha tristeza cuando se le oficializó.

“Me dijeron que se fue muy triste y esto se suma a la salida de Vasco, porque si bien Joche se sabía que no era el más potente, no generaba mala onda, era como livianito, simpático, pero no aportaba más”, finalizó.