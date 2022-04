¿Con mayonesa?: “Porotito Verde” regresa a la TV en “Aquí se baila: Talento vs. Fama”

En 2001 una figura llegó a revolucionar la TV nocturna con una estrategia muy simple: enseñar a bailar el hit del momento. La canción era “La mayonesa” y la figura era una joven llamada María José Campos, bautizada desde entonces como “Porotito Verde”, en el programa “Morandé con Compañía”.

Lo que tal vez no se sabe tanto es que la formación de Campos iba más por el lado de la danza contemporánea que por las coreografías televisivas. “Estudié pedagogía en danza, iba en quinto año, cuando paralelamente iba a clases en la academia de Valero, y apareció ‘Morandé con compañía’ en mi vida. Tuve que soltar a Valero porque se me acababa la energía, ya no dormía. Ya entrando en la TV la vida me llevó por un camino totalmente diferente a la danza contemporánea, de lo que no me arrepiento, porque lo pasé extremadamente bien y conocí Chile completo”, cuenta.

Porotito Verde

María José, quien se enamoró de la danza desde los 5 años cuando veía la programación de ballet de Canal 13 los días domingos después de misa, y luego se formó en gimnasia olímpica hasta que una lesión la hizo retirarse, dice que sólo se arrepiente de no haber vuelto a estudiar danza contemporánea.

“Saliendo de Morandé, entré en una etapa muy personal donde me enemisté un poco con la danza y entré a estudiar Teatro. Yo creo que esa tontera fue porque Chile todavía es un país que te obliga a escoger, donde la versatilidad no es una opción. Hoy, con la distancia que entrega el tiempo, digo: en realidad soy artista escénica, amo el escenario desde la danza, desde la actuación, no quiero escoger. Me encantaría que la vida me permitiera seguir tomando clases de danza”, señala.

Pasaron los años, y su última vez bailando en TV fue en la segunda temporada de “Fiebre de baile”, en 2009, donde su acompañante fue Christian Ocaranza. “Estos 13 años he estado ligada al baile pero lejos de las clases técnicas, la vida me ha llevado por el camino de la zumba. Ahí lo he pasado bien y estoy muy agradecida, pero es un training totalmente diferente a la danza profesional”, asegura la bailarina.

Es por eso que, para ella, ser invitada a “Aquí se baila: Talento vs. Fama” es una oportunidad de recuperar todo el tiempo pasado. “Para mí esta invitación es un regalo. Ha sido un maravilloso reencuentro con la danza. Fui la última convocada, lo que me da mucha pena, porque tuve menos tiempo para ensayar. Pero acepté de inmediato”, cuenta.

En el escenario del estelar de Canal 13, su acompañante será Emilio Rubilar, bailarín maestro de ballroom recomendado a ella por el mismo Ocaranza. “Tengo la suerte de estar con un partner soñado que es no sólo mi partner de danza, sino que a estas alturas además termina convertido en mi coach sicológico también. Como llegamos hace poco, empezamos a dar un poco palos de ciegos, pero lo que teníamos claro es que yo necesitaba training y había mucho tiempo que recuperar”, dice.