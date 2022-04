¡Furiosa! Denisse Malebrán se peleó con seguidoras que criticaron a sus mascotas

Denisse Malebrán respondió con fiereza a un comentario mala onda que una seguidora le escribió en su cuenta de Instagram @denissemalebran sobre su perro Kai, desatando un día de furia.

La usuaria le escribió que el perrito no era muy agraciado, hiriendo la sensibilidad de la cantante, quien se tomó el comentario como si hubiesen ofendido a un hijo y le respondió con todo en la red social.

Pantallazo

El round comenzó cuando Malebrán subió una foto de su canino, recibiendo como respuesta un comentario que la ofendió.

“Que feo ese perro”, fue el mensaje que le paró la pluma y la motivó a responder en nombre de Kai: “agradece que no puede hablar ni escribir”.

Pantallazo

Pero, en vez de amilanar los comentarios, su respuesta le avivó la cueca a otras usuarias que se sumaron a la discusión “dog lover”.

“Yo también los encuentro feos y no hay nada de malo en expresar una opinión. Si a ti te gustan y al resto de los que tiene esa raza les gusta. Bien por ustedes. Pero qué, ahora hay que decir que todo es lindo y todo nos parece para que el resto no se enoje”, le escribieron.

La cantante tomó aire, contó hasta diez y reclamó nuevamente, explicando que “por educación” no se puede andar por la vida expresando opiniones negativas a quien no se conoce.

“En serio creen que está bien decirle a alguien que su hijo, perro o mamá es feo? No tienen amigos con los que puedan pelar sin herir a otras personas? Es que ‘hoy no se puede decir nada’ amiga, se llama educación. Si los encuentras feos, problema tuyo. No tienes por qué decírmelo. No te conozco, no eres mi amiga, nadie te pidió tu opinión”, le refutó.

Denisse y Kai

Todo hacía suponer que con esa explicación la discusión llegaría hasta ahí, pero apareció otra “hater” que se fue ¡contra los gatos!

“Amiga, son gatos, no niños”, le escribió.

Ahí, la vocalista de Saiko perdió la paciencia y sacó las garras.

“Hoy soltaron a todas las simpatías parece ah. Una vez más: Quién te pidió tu opinión. A todas las señoras hater (odiosas) que hoy se han tomado el tiempo para decirme que mi perro es feo o que a los gatos no se les dice ‘niños’ sepan que cada vez que alguien me dice una pesadez lo publico…A ver si pierden el interés de andar molestando a los demás con sus opiniones indeseadas ¿No les gusta verse expuestos en sus comentarios y respuestas? Fácil! No me vuelva a escribir. Porque esta advertencia la hago desde siempre. Cuenta que me hue.., cuenta que expongo”, advirtió indignada.