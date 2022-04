“Debía más de 15 cuotas de pensión”: abogado de Pamela Díaz reveló detalles de su divorcio con Fernando Téllez

Luego del anuncio que realizó hace unos días el exesposo de Pamela Díaz, el empresario Fernando Téllez, de que se iba a casar con su actual polola, reflotaron los problemas judiciales que mantienen a la expareja en una pugna en tribunales por el pago de la manutención de la hija que ambos tuvieron en su corto matrimonio.

Fue en el programa “Me Late” donde los panelistas dieron a conocer la versión del abogado de Díaz, quien desmintió en el programa de TV+ las afirmaciones del empresario, que en entrevista con la periodista Paula Escobar afirmó tener sus pagos de pensión alimenticia al día y mantener una relación frecuente con su hija Pascuala.

La situación legal de Fernando Téllez

En palabras de Daniel Fuenzalida y su panel de comunicadores, lo señalado por Téllez estaba muy alejado de la situación real del litigio judicial, que en 2020 tuvo su primer dictamen respecto del monto que debía cancelar Téllez por concepto de manutención de su hija y el régimen de visitas que tenía con la menor.

Tras un nuevo trámite realizado por la defensa del empresario fue que el tribunal determinó reducir a la mitad el monto de la pensión, el cual de todos modos no fue cancelado por Téllez, llegando incluso a una mora de 15 cuotas, las cuales, en palabras del abogado, se redujo a cinco luego del pago de ellas gracias a la retención del retiro de fondos de pensiones del 10% que el exmarido de Díaz realizó durante el año pasado.

En la misma línea, argumentaron, el estado de sus visitas a la menor quedó suspendido luego que la jueza de familia fallara en favor de Díaz, ya que las visitas estaban vinculadas al cumplimiento del acuerdo firmado en el litigio y que, junto al pago de la pensión, agregó como condición que Téllez cumpliera con un tratamiento médico por adicciones.

Compromiso pendiente de Téllez con Pamela Díaz

“El régimen antes descrito se encontrará suspendido hasta que don Fernando Téllez Lacalle se someta y acredite el cumplimiento satisfactorio a un tratamiento por adicciones ante un médico especialista en la materia”, señala el escrito legal, que en palabras del periodista Andrés Caniulef no se ha cumplido por parte del empresario.

“Mientras él no compruebe que se hizo el tratamiento, no se puede concretar el acercamiento a su hija. Por lo mismo, hoy en día no puede cumplir con el régimen de visitas ni comunicación con su hija menor”, finalizó.