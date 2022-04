Vale Roth acusa a Canal 13 de no pagar “ni la licencia” al recrudecer su lesión practicando para nueva versión de “Aquí se baila”

Valentina Roth sembró la duda entre sus seguidores al contar esta semana en sus redes sociales que, finalmente, deberá operarse de su rodilla y que sus aspiraciones de participar en la segunda temporada del “Aquí se baila” quedaron prácticamente descartadas.

La bailarina ya había tenido que dejar la primera versión del estelar de Canal 13 debido al recrudecimiento de una antigua lesión que arrastraba y si bien había comentado hace un tiempo que iba a retrasar la intervención quirúrgica para realizar un “tratamiento kinésico” en la zona afectada, aceptó la oferta de participar en la nueva temporada del programa que ha tenido una exitosa primera temporada.

“Alcancé a bailar una vez no más para la segunda temporada”, relató la joven, quien en varias de sus historias de Instagram expuso los problemas que le trajo regresar al baile y la necesidad de intervenirse de urgencia en la clínica su rodilla.

La molestia de Vale Roth con Canal 13

“¿Ustedes creen que a mí me pagan eso? No me pagaron ni la licencia, absolutamente nada. Y tampoco van a apañar con el tema del kinesiólogo. Así que sale todo de mi bolsillo”, se resignó la influencer, quien ayer mostró imágenes de su visita al centro médico donde debió cancelar de su bolsillo los dineros para poder realizarse la intervención quirúrgica que, de seguro, la dejará fuera de las pistas por un prolongado tiempo.

Esta consecuencia es la que dejó contrariada a Roth, quien dio a entender a sus seguidores que su accidente bien podría haber sido subsidiado por la producción del “Aquí se baila”, considerando que su lesión se recrudeció mientras preparaba una coreografía para presentar en el programa de Canal 13.

“Yo no entiendo, cómo no cuenta eso como accidente laboral si me pasó ensayando, en la sala de ensayo. No me pasó perreando en una discoteca”, se quejó.