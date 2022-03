Partieron con el pie derecho: dos nuevos participantes de “Aquí se baila” sufrieron severas lesiones

La segunda temporada del “Aquí se baila” sumó ayer a una nueva integrante al cartel de famosos que participarán próximamente del estelar de Canal 13 y también dio cuenta de dos inesperadas bajas en la previa al estreno de una nueva versión del exitoso formato de concurso.

Conductora de Zona Latina dice que si bien “nunca he tomado clases de baile”, espera luchar “sí o sí por ganar” la competencia.👇https://t.co/DgDjEbtZj2 — Publimetro (@PublimetroChile) March 30, 2022

Se trata de la actriz Amaya Forch y el bailarín brasileño Bruno Zaretti, quienes en sus redes sociales dieron cuenta de los accidentes que sufrieron en los ensayos y que, en ambos casos, les obligaron a detener sus entrenamientos.

Los accidentes de Forch y Zaretti

La más afectada resultó ser Amaya, quien sufrió una aparatosa caída que obligó a llevarla de urgencia a la clínica, donde finalmente le pusieron una bota ortopédica.

[ Impacto en “Aquí se baila”: pareja de bailarines seguros a la final fueron los nuevos eliminados ]

“En el ensayo de ayer, ¡tuve mala pata! @scooper_jose39 (José Pérez), compañero de baile y ¡enfermero máximo de la vida! Ahora a descansar para recuperarme luego y volver a bailar”, publicó la actriz en su cuenta oficial de Instagram, donde además subió una secuencia de fotografías del momento posterior a su accidente y traslado al centro asistencial.

Una vez realizados los trabajos médicos, Forch volvió a publicar en su red social. Esta vez dando cuenta del periodo de recuperación que deberá afrontar antes de regresar nuevamente a los ensayos.

“Estaba tan feliz de enfrentar mis miedos y de volver a sentir que podía. Mi cuerpo se estaba despertando. Estas semanas de ensayo me creí bailarina. Bailarina media pitiá eso sí, bueno, pitiá entera. Ahora estoy obligada a parar. Y pucha que me cuesta el ‘tate quieta te dicen oh’ ¡A ponerle empeño no más! Voy por esa mente sana en cuerpo sano”, agregó.

Menos complicado es el panorama que tiene Zaretti, quien en su red social subió un video de su lastimado y vendado pie derecho junto al texto “empezando la competencia con el pie derecho”.

La publicación en una de sus historias de Instagram también la acompañó de un corto, pero contundente audio: “Que me lleve el diablo”.

La lesión de Bruno Zaretti. Fuente: Instagram.

Tanto Forch como Zaretti deberán permanecer en recuperación algunos días para retomar su rutina de ensayos de cara al estreno de la segunda temporada del estelar de Canal 13, que además tiene confirmadas hasta el momento a las mediáticas Pamela Díaz, Faloon Larraguibel, Valentina Roth, Yamna Lobos y Thati Lira, entre otras figuras.