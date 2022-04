Betsy Camino explotó y acusó xenofobia en Chile: “Acá soy negra e inmigrante”

La cubana Betsy Camino quedó este miércoles, eliminada de “Aquí se Baila”, pero tras su presentación, hizo catarsis

Bailó “¡Me gritaron negra!”, en la que junto a su pareja interpretó una escena de violencia racista.

“Esta es mi mi historia, ustedes me ven siempre alegre, pero yo no era así, yo quería ser una gran bailarina, yo era la única negra de mi curso (en sus clases de baile en Cuba) y recibí un bullying tremendo”, comenzó relatando.

“Emigré a Chile y fue peor. Tuve que empezar todo de cero porque no había negras (...) Yo quería trabajar en la televisión y eso es un tema”, puntualizó.

“Hasta el día de hoy me tengo que esforzar el doble porque no me toman en cuenta”, indicó Betsy.

“Acá soy negra e inmigrante. Al profe Neilas o la maestra Karen no le dicen nada, es al haitiano, al colombiano”, dijo, recibiendo el aplauso de sus compañeros.

Las eliminaciones

En la noche del miércoles, las seis parejas que quedaban en competencia se enfrentaron en duelos al azar, en donde el jurado elegía al ganador, el cual pasaba directamente a la final.

En tanto, entre las parejas perdedoras se decidirían los dos últimos eliminados de Aquí se Baila.

Al respecto, la primera eliminación fue Iván Cabrera. “Sinceramente no era lo que esperaba, pero definitivamente estoy extremadamente contento de haber llegado a esta instancia por muchos motivos”, expresó.

En tanto, la última eliminada del programa fue Betsy Camino. “Cuando me llamaron no podía estar acá por mis tiempos y después me abrí un espacio. Y el universo me dijo ‘ya, Betsy este es tu momento para demostrar que eres bailarina’, porque no todos sabían”, indicó.

Además, señaló que “en este proyecto he sido 100% yo, me lo disfruté todo, sin tabú”.

“Aunque me pasaron muchas cosas personales muy fuertes, pero mi corazón estaba aquí”, concluyó una emocionada Betsy.