“Tenemos hartas posibilidades de ganar”: Carolina Oliva y sus aspiraciones en la segunda versión de “Aquí se baila”

A pocos días de su estreno oficial en las pantallas de Canal 13, la producción de la segunda temporada de “Aquí se baila”, que esta noche vivirá la final de su primera edición, presentó a su última participante, la exintegrante del Clan infantil de “Sábados Gigantes”, Carolina Oliva.

“Yo quería ser una gran bailarina, yo era la única negra de mi curso (en sus clases de baile en Cuba) y recibí un bullying tremendo”,...👇https://t.co/hYXcYuebHe — Publimetro (@PublimetroChile) April 7, 2022

“Creo que es un regalo del universo, y una tremenda oportunidad de crear y hacer cosas muy entretenidas para la gente. Para mí es alucinante estar haciendo esto de la noche a la mañana al ciento por ciento. Además que yo soy fan de este programa, lo veo porque la Blanquita Nieves es mi amiga”, reconoce Oliva, quien en este retorno al mundo de la danza, del cual su última experiencia fue hace más de una década en “Fiebre de baile”, de CHV, tendrá como compañero de baile a Felipe Basáez.

La confianza de Oliva en su compañero del “Aquí se baila”

El bailarín es uno de los finalista de la competencia actual, como compañero de Jazz Torres, y para Oliva uno de los mejores que ella podría tener de cara a su participación en el estelar del 13.

Creo que con Felipe tenemos hartas posibilidades de ganar, pero hay que trabajar por ello. — Carolina Oliva

“El ‘negro’ Basáez es uno de los mejores bailarines del programa, es un súper buen compañero, un muy buen partner”, asegura la actriz, quien da cuenta ello porque los ensayos con el bailarín han sido intensos. “El cuerpo está bastante estresado, pero está contento”, dice.

“En este proyecto he sido 100% yo, me lo disfruté todo, sin tabú”, señaló emocionada la última participante eliminada👇https://t.co/twiL2ZW1YG — Publimetro (@PublimetroChile) April 7, 2022

Para rendir en el programa, Carolina no sólo tiene un equipo multidisciplinario ayudándola, que incluye a un nutricionista y un entrenador, sino que además retomó las clases de baile, algo que “no hacía hace muchos años”.

La preparación de Oliva para el “Aquí se baila”

“Estoy tomando clases diarias de una hora de ballroom y de varios otros ritmos puntuales donde yo creo que no tengo tanta técnica, en la medida que me da el cuero entre los ensayos del programa. Encuentro muy difícil el ballroom, además que en el jurado está Neilas, campeón mundial, así que debo ponerme al día”, asegura Oliva, quien apuesta sus fichas a ritmos que sí maneja mejor y qque le acomodan.

“El tango es algo que me alucina como espectáculo. Lo hice una sola vez en ‘Fiebre de baile’ y me encantaría volver a hacerlo. Es un baile que tiene mucha interpretación, mucho de la actuación, cuenta una historia con sentimiento. Lo mismo me pasa con el flamenco, me gusta mucho eso de mezclar la danza con el teatro, usar todas las herramientas”, explica.

Respecto de sus expectativas en el estelar de Canal 13, Oliva se muestra confiada en obtener un buen resultado.

“Creo que con Felipe tenemos hartas posibilidades de ganar, pero hay que trabajar por ello, y lo estamos haciendo con mucha pasión. Tengo bastante fe, hay un trabajo de profesionales increíbles detrás, y el único foco es entregar un lindo espectáculo a la gente”, finaliza.