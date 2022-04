Reinaldo Lippi agradece montaña de cariño: “Me sentí querido y respetado”

Reinaldo Lippi, fundador de la empresa de ropa outdoor “Lippi”, jamás imaginó que su historia de cómo formó su empresa, y posteriormente cómo la perdió, causaría tanto revuelo en Twitter.

Recibió miles de mensajes de apoyo y su apellido se convirtió en trending topic, durante dos días.

“Me sorprendió enormemente y me pareció impactante el alcance de las redes sociales”, contó a Publimetro el hombre de 63 años.

“Me sentí querido y respetado. De verdad, fue muy buena onda”, agregó, aún emocionado por el cariño que recibió de la gente, quienes destacaron su humildad y sencillez.

Reinaldo Lippi saltó a la fama tras publicarse un video en TikTok donde contó que la prestigiosa marca de montaña, es de origen chileno y él la fundó en 1983, en un taller del Barrio Italia.

Pero lo que más conmovió a los usuarios, fue saber que perdió su amado negocio en manos de dos socios inescrupulosos, quienes intentaron apropiarse del nombre y lo obligaron a vender la empresa el año 2012.

“Para mí fue bien fuerte, fue super doloroso y triste. No fue sencillo, pero ya no siento pena”, dijo con seguridad.

Eso sí, confesó, que aún no puede cerrar el ciclo cien por ciento.

“Lo que pasa es que para mí la empresa es mi apellido, entonces cuando la gente me conoce siempre me pregunta si tengo algo que ver con Lippi, así que es difícil dar vuelta la página completamente”.

Además, reveló entre risas, no resiste la tentación de chequear la calidad de las nuevas prendas cuando salen al mercado.

“Cuando veo los nuevos productos, todavía analizo la calidad, debo ser sincero en eso. Pero de cierta forma, me da alegría. No estoy traumatizado. Si al final la hice yo, yo fui el que la fundé, le di el puntapié inicial y le hice una base sólida para que sea lo que es ahora. No nació de cero, nació de un concepto, de una visualización de como yo quería que fuera la marca”, comentó orgulloso.

Reinaldo -quien actualmente asesora a las empresas Kaya United y Zero Corp, y está desarrollando modernos cobertores que evitan que el agua se evapore durante los trabajos de minería- le envió un mensaje a las personas que quieran emprender, como lo hizo él en los años 80.

“No busquen solo el dinero”

“Yo le recomiendo a los emprendedores que revisen muy bien con quién se van asociar. Antes de hacer cualquier negocio, averigüen si tienen otras empresas y conozcan a sus socios. Porque al principio, son todas buenas intenciones y bonitas palabras. Uno ve caras y no corazones, pero después, en la cancha se ven los gallos. No busquen solo el dinero, sino que busquen el aporte que pueda tener el otro socio en tu empresa y ojalá tenga una visión de la vida parecida a la tuya. Eso para mí es vital”, aconsejó Reinaldo Lippi, quien perdió una empresa, pero ganó el reconocimiento de la gente y una montaña de cariño.