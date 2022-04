Creador de Lippi se ganó el corazón de los twitteros al contar su historia de esfuerzo

Durante dos días la marca “Lippi” escaló a lo más alto de las redes sociales y se convirtió en trending topic en Twitter, luego de darse a conocer un emotivo video donde el creador de la tienda de ropa outdoor, Reinaldo Lippi, contaba sus modestos inicios en la “alta” costura de montaña.

“A mi me despidieron de la pega y me pagaron 40 lucas. Entonces compré materiales en las telas por kilo y me engrupí a una persona y le dije viejo, mis mochilas son lejos las mejores de Chile”. Así partía el relato sobre cómo confeccionó comercialmente la primera mochila para escalar cumbres.

Abrigando, con sus palabras, el corazón de los cibernautas que se conmovieron al conocer el origen de la famosa marca deportiva.

“Desde que vendí la primera mochila se me abrió una ventana gigante y nunca más me faltó para comer en la casa. Empezaron a llegarme muchos pedidos, pero yo no fui muy consciente, no lo visualicé como una oportunidad, ni tampoco hice un estudio de mercado, solo me metí en eso y di en el clavo”, señaló, explicando que en la década de los 80 era muy difícil conseguir implementos deportivos para subir a la montaña.

Así, su relato de cómo inició su negocio; el origen del logo; la llegada de sus mochilas hasta el Monte Everest y la contratación de 70 personas en un taller del Barrio Italia, fue lo que llenó de nostalgia a los usuarios.

“Perdón, pero me acabo de enterar que la marca Lippi es chilena”, fue uno de los comentarios.

“Secreto en la montaña”

Pero lo que realmente derrumbó la red social, fue cuando se enteraron que el ingenioso emprendedor perdió la marca, producto de supuestos socios que se terminaron adueñándose de la empresa, con acuerdos en secreto.

“Caí en manos de delincuentes del peor nivel, me metí a un mundo donde si no estás con un abogado, te cagan”, fueron sus palabras el año 2017 a la revista The Clinic.

En ese reportaje dio a conocer que por su falta de experiencia comercial y no hacerle caso a su abogado de ese entonces, el actual Constituyente Daniel Stingo, recibió una cifra insignificante de dinero.

“De ganar millones en mi marca, y por tonto, por no creer en mi abogado (Daniel Stingo), terminé cediendo mi participación y ellos se quedaron con todo. Me asfixiaron y me pagaban apenas 250 lucas que no me alcanzaba para vivir. Fue el fin de Lippi para mí”, indicó en aquella oportunidad.

Por este motivo, los twitteros rápidamente se fueron en contra de de los actuales dueños, Rafael Vielva y Rafael Cvjetkovic (con participación del 40% de Andrónico Luksic) y llamaron a no comprar en las tiendas, en apoyo al fundador de la marco, con nombre y apellido, Reinaldo Lippi.

