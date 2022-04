Estalla nuevamente el “Wandagate”: aseguran que China Suárez trató de contactarse con Mauro Icardi

Cuando todo parecía indicar que el escandaloso triángulo amoroso en el que se vieron envueltos el año pasado la expareja de Benjamín Vicuña, Eugenia “La China” Suárez, el futbolista Mauro Icardi y su esposa Wanda Nara, esta semana volvieron a reflotar en la prensa argentina nuevos mensajes de WhatsApp que la actriz le mandó al deportista.

La influencer subió una foto a Instagram pero la compararon con Nelson Mauri. 👇https://t.co/Me8J8ztUxD — Publimetro (@PublimetroChile) April 13, 2022

Fue en el programa “Socios del espectáculo” donde una de sus panelistas, Luli Fernández, reveló en pantalla una serie de pantallazos con los mensajes de Suárez a Icardi y que, pese al esfuerzo de la transandina por evitar ser descubiertos, fueron vistos por la esposa del jugador de PSG.

El nuevo capítulo del escándalo entre China Suárez e Icardi

“Cuando a Mauro le llegó este mensaje, hace una captura del mensaje y se la envía a Wanda. Ella le dice ‘es un hola’. Y Mauro le sugiere que ese ‘hola’ es de la China, porque en otra oportunidad, la actriz le había enviado un mensaje similar desde el teléfono de su peluquero, además de llamarlo en reiteradas ocasiones”, contó Fernández, quien incluso se contactó con la esposa del deportista para aclarar el tema.

LEE MÁS: Benjamín Vicuña negó problemas con China Suárez por la casa que le compró antes que ella decidiera separarse

LEE MÁS: Aseguran que madre de Vicuña sería responsable del desalojo de la China Suárez de la casa que compró el actor

En dicha conversación, comentó la panelista argentina, Wanda Nara desconoció saber del mensaje, sin embargo, y una vez que cortó con la periodista fue informada por su marido del extraño mensaje. Una situación que nuevamente provocó su ira hacia la actriz.

En "Socios del espectáculo" reflotaron una nueva polémica del "Wandagate" que involucró a China Suárez con Mauro Icardi. Fuente: Eltrece.

Esto, porque el mensaje a Icardi llegó desde un WhatsApp que tenía la cara de Marcelo “Mancha” Latorre en su perfil, y quien en palabras de los panelistas del programa es “el mejor amigo de la China”.

“Este detalle demuestra que, una vez más, la actriz quiere contactarse con el esposo de Wanda”, expuso Fernández.

“Fue en una oportunidad, fue terrible”, señaló al respecto Viñuela👇https://t.co/vKZA0G8aiz — Publimetro (@PublimetroChile) April 13, 2022

“Wanda se encargó de chequear quién es con una fuente inobjetable que esa persona es quienes creen que era”, insistió.

“Ella (por la China) cree que sigue teniendo la misma impunidad y que él no va a decir nada, pero no, no es el mismo Mauro que ella conoció. Hoy es el Mauro con la cola entre las patas y cualquier cosa que aparezca se lo va a mostrar a Wanda”, complementó por su parte Paula Varela, otra de la panelista del espacio de Eltrece.

El programa de TV argentino mostró el mensaje que China Suárez le habría mandado a Mauro Icardi. Fuente: Eltrece.

“Ella no está acostumbrada a que le digan que no por su belleza, es espléndida. Y quedó enganchada de Mauro”, afirmó.

La prensa argentina reaccionó masivamente al nuevo escándalo de la China Suárez.

Más contundente fue el animador del programa, Rodrigo Lussich, quien ironizó con la actitud supuestamente acosadora de Suárez.

“No está acostumbrada al rechazo. Ella dejó a Nicolás Cabré, ella dejó a Benjamin Vicuña. Y ahora este goma la rechaza”, cerró.