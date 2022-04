“La disposición siempre está”: Club Hípico aparece como alternativa para realizar recital de Metallica

Luego del anuncio que el Instituto Nacional de Deportes hizo estos últimos días, respecto de no facilitar las instalaciones del Estadio Nacional para recibir el recital del próximo 27 de abril del grupo Metallica, la productora DG Medios recibió una propuesta del Club Hípico que podría permitir realizar el show de la banda estadounidense en Santiago.

Según informaron en latercera.com, dos funcionarias del recinto ecuestre afirmaron que existe la posibilidad que el reducto pueda albergar el espectáculo de la agrupación musical, siempre y cuando sus instalaciones sean las apropiadas para levantar un show que ya en 2010 realizaron en el espacio ubicado en la céntrica calle Blanco Encalada.

“Se tuvo algunas conversaciones con DG Medios, pero todavía no se llega a nada concreto. No tenemos ningún problema mientras le sirva tanto a DG Medios como al grupo Metallica, nosotros tenemos la disposición pero no sé si a ellos les sirva el sector”, reveló a Culto, de La Tercera, Ximena Cannobbio, encargada de eventos del Club Hípico.

La propuesta del Club Hípico para acoger a Metallica

Sus palabras fueron refrendadas al medio nacional por parte de Gloria Covarrubias.

La jefa de eventos del Club Hípico dio luces del potencial acuerdo entre la productora y el recinto deportivo. “Estamos en eso pero no te puedo dar respuesta todavía. Estamos conversando hace un par de días con ellos (DG Medios), estamos viendo el tema, viendo si llegamos a acuerdo, porque para nosotros no es tan fácil”.

“La disposición siempre está, pero hay que coordinar una serie de temas con los caballos; encajar los caballos con el montaje y las pruebas de sonido, los vecinos”, expuso Covarrubias.

Según informa el medio, las “complejidades” de realizar el show de Metallica en el Club Hípico tienen un par de inconvenientes.

“Coordinar la instalación del escenario con los protocolos de cuidados de caballos, ya que en un determinado lapso del día el sitio no se puede utilizar para no alterar a los animales; y, por otro lado, levantar una infraestructura que de alguna manera replique la distribución de localidades del Estadio Nacional. O sea, ‘construir’ un estadio de la nada”, explica el medio.

El complejo escenario, pese al deseo del Club Hípico de facilitar sus instalaciones para el recital, es algo que DG Medios que maneja y que ya anticipó luego de recibir la negativa del IND.

“Es un evento que está configurado con ocho o nueve categorías y es muy difícil trasladarlo a otro lado (...) Metallica tiene toda la producción llegando acá, eligió Chile, hace dos años atrás. Hay 62 mil personas, cómo lo haces”, se lamentó el representante de DG Medios, Carlos Geniso.