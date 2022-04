José Antonio Neme revela por qué no habla de su pololo públicamente: “No me siento cómodo exponiendo mi relación”

José Antonio Neme se caracteriza por no tener demasiado filtro al momento de opinar sobre la actualidad nacional o dejar en claro si algo no le parece bien. Pero este no es necesariamente el caso al momento de hablar de su vida personal. De hecho, el periodista prefiere mantener su vida de ese modo.

En conversación con Tiempo X, el coconductor de “Mucho Gusto” explicó por qué tiene este enfoque de lo que pasa fuera de pantalla y dijo que está bien con su actual pololo. Eso sí, aclaró que no le gusta hablar al respecto ni dar detalles de cuánto llevan juntos.

[Neme repasa a Parived tras vuelco de encerrona a De la Fuente con caso joyas robadas: “¿Qué tan torpe debe ser?”]

“Encuentro que no es relevante... Yo en general no me siento cómodo exponiendo mi relación ni agradeciéndole el amor a través de internet.... Cada uno usa su cuenta para lo que quiera, yo no me siento identificado con ese tipo de manifestaciones”, dijo José Antonio Neme.

Daniel Fuenzalida contó detalles de los complejos momentos que vivió Sergio Lagos antes de la animación...👇https://t.co/KLNJUxweJz — Publimetro (@PublimetroChile) April 15, 2022

“El amor es universal, es un tema que uno puede encontrarse con los demás, hablar de la experiencia amorosa…Es algo muy preciado para mí, entonces mi forma de protegerlo, es no hablarlo públicamente...”, dijo el periodista y agregó: “Para mí una muestra de aprecio hacia alguien y de valoración y compromiso, es precisamente no entrar en detalles, no corresponde, desde mi experiencia”.

Además, José Antonio Neme comentó que a sus 41 años ha aprendido a poner límites. “Para mí no hay vínculo sin límites, los vínculos sin límites son un desastre, para mi experiencia... Hay cosas que no quiero compartir con nadie, me las reservo para mí”.