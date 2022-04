Arturo Longton confiesa su drama con la inseguridad: “Hay días que lloro y me siento solo”

Cuesta imaginar que detrás de la estampa de modelo musculoso que tiene Arturo Longton se encuentre una persona insegura, con problemas para acercarse a las mujeres o que llore por las noches. Siempre se ve sonriente, lleno de confianza y de gran carácter. Pero detrás de esa actitud ganadora, también hay días de gran tristeza e inseguridad.

“Inseguro he sido toda mi vida, sobre todo con las mujeres. Siempre sentía como que no me iban a pescar. Si me gustaba una compañera de curso sentía que no tenía ninguna posibilidad, entonces trataba de hacer cosas para verme bien constantemente”, señaló el exchico reality a Publimetro.

“Yo siempre quise ser famoso, y pensaba que el día que fuera famoso me iba sentir diferente, pero la televisión potenció más mi inseguridad”, agregó.

Se declara tímido e introvertido, aunque a ratos le afloran chispazos de personalidad y se convierte en el alma de la fiesta. Pero asegura, no siempre es así.

“Soy extrovertido con mi grupo o cuando estoy en televisión, pero en general soy una persona más insegura. Y es chistoso, porque la gente te ve de una forma que no eres”.

Practica deporte y levanta pesas en el gimnasio, como parte de su terapia para sentirse bien consigo mismo y fue a decenas de psicólogos y psiquiatras durante su adolescencia para controlar sus enfermedades de depresión y bipolaridad. Sin embargo, hay un tema que aún le afecta: la soledad.

“No me gusta haber sido tan solitario, eso me da pena. Siempre fui de pocos amigos y ahora me pasa la cuenta porque ya están todos casados con hijos, ahí viene la soledad. Me ha pasado que hay días que lloro, estoy en mi cama y me deprimo”, se sincera. “No es fácil. Pero es la vida que yo elegí. No tener hijos”.

Además, Arturo siente que su problema de inseguridad se traspasó a temas laborales y que eso lo ha cohibido a la hora de buscar empleo.

“Me afecta en temas de pega, porque yo quiero llamar a alguien pero digo me va a decir que no. Y de repente eres super capaz de algo, tienes habilidades para ciertas cosas, pero tú mismo te insegurizas. Ahí necesitas el empujón de algún amigo o familiar. Me hubiera encantando haber sido más seguro, porque hubiera logrado muchas cosas en mi vida”.

“Doy gracias a Dios no haber tenido hijos”

Otro tema que afecta a la figura televisiva es el bullying en cientos de escolares a nivel mundial. Si bien, confiesa que él no sufrió de amenazas ni golpes, debido a su gran carácter, sí revela que tuvo muy poca comunicación con su padre. Y para él, ese es un tema fundamental para desenvolverse con seguridad.

“Yo el bullying lo encuentro terrible, la otra vez vi un caso y se me pusieron los ojos llorosos. Me contaron del niño que le sacaron las pestañas y se me llegó a apretar la guata, no lo podía creer. Yo doy gracias a Dios no haber tenido hijos, te juro que fui sabio. Porque tener hijos en esta época es terrible. Si a tu hijo le hacen daño, no sé que haría”.

“A los papás les recomiendo tener más diálogo con sus hijos. Ahí esta la clave, porque los papás no son franco con sus hijos ni al revés, no se tienen confianza. Tienen que contarse todo como si fueran amigos, ahí cambia todo. Los papás deben transmitirle valores a sus hijos, pero conversando, no que los hijos lo den por sentado”, concluyó.