Revelan supuesto nuevo amor de Vanesa Borghi: No andaría sola en Brasil

Vanesa Borghi afirmó a los cuatro vientos que sus vacaciones en Brasil eran en total soledad para pasar las penas tras su separación de 11 años con Danilo Sturiza -quien según las malas lenguas- era de lo más picaflor y se hacía el lindo con otras chiquillas de la farándula. Sin embargo, la modelo estaría de las más acompañada en el país de la samba y no precisamente por su ex.

Así lo dio a conocer la periodista experta en farándula, Cecilia Gutiérrez, quien al mejor estilo PDI, descifró las fotos que subió Vanesa a su Instagram, donde se dejaba entrever que la exMorandé estaba con Compañía.

Captura

Gutiérrez fue mostrando foto a foto, dando pequeñas pistas hasta que finalmente reveló la cara y nombre del galán, a quien apodó en tono de broma como “el trípode”. Esto porque Borghi, había contando que las fotos se las tomaba con ayuda del implemento para afirmar las cámaras y celulares.

“Él es Carlos Garcés, amigo de famosos y tengo entendido que anduvo con otras chiquillas de la farándula y ahora está acompañando a Vanesa Borghi en Brasil”, detalló la periodista en su live de Instagram, sacando suspiros entre las seguidoras, quienes comentaron que es “bien guapo”.

Captura

Carlos Garcés

“De hecho, ella subió una foto y yo le escribí qué feliz se te ve y él le puso like al comentario, le gusta que ella sea feliz”, contó la panelista de “Zona de Estrellas”, compartiendo las fotos donde aparecen los tortolitos en los mismos lugares paradisiacos del norte de Brasil.

El quiebre

“Creo que ya venía un desgaste, aunque seguimos siendo muy buenos compañeros. Yo fui la que tomó la decisión de no continuar porque quiero lo mejor para los dos, que seamos felices y podamos entregar el cien por ciento”, señaló en una entrevista a LUN.

Sobre las razones del quiebre, Borghi señaló que “el proceso de que no quedé embarazada tan rápidamente influyó. Me da mucha pena decirlo, pero es así. Algunas parejas puede que se acerquen y otras que no pueden concretarlo se alejen. Por el bien de los dos, yo preferí que cada uno siguiera su camino”.