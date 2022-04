Sufre Benjamín Vicuña: coprotagonista de su última novela dice que la que “se acerca” al chileno “sonó”

La actriz argentina Paola Krum salió a aclarar la serie de rumores que la prensa de su país levantó respecto de un eventual romance con su colega chileno Benjamín Vicuña.

Conocido es en el ambiente artístico transandino que a Vicuña se le mira con lupa en todo lo que tiene relación a su vida amorosa, y pese a que en estos momentos disfrute de una incipiente relación con Eli Sulichin, su último trabajo televisivo, la serie de ficción “El primero de nosotros”, de Telefé, le deparó un nuevo escándalo.

Yo lo quiero un montón, durante el trabajo fue un placer, pero no tengo ningún vínculo. — Paola Krum

El karma de Benjamín Vicuña

Uno que lo involucra a su pareja ficticia en la novela, Krum, quien tras realizar un escena subida de tono con el chileno fue sindicada por buena parte de los medios de espectáculos argentinos como su nueva conquista.

“La que se acerca a Benjamín, sonó (...) las que lo conocemos, salimos espantadas. Pobre, es tan divino. Es un encanto, fue un placer laburar (trabajar) con él, pero no tenemos ni siquiera una relación sentimental”, explicó la actriz en el programa “Agárrate Catalina”, donde la actual pareja de Iván Espeche afirmó que con Vicuña “somos compañeros de trabajo”.

“Sí, salimos corriendo”, insistió la actriz, luego de la insistencia de la animadora del espacio, Catalina Dlugi.

“Yo lo quiero un montón, durante el trabajo fue un placer, pero no tengo ningún vínculo. Cuando empezó a salir ese rumor me quedé tranquila porque no tiene nada de veraz”, aclaró Krum, quien sólo esperó el paso de los días para que el rumor se diluyera tan pronto como encendió a los medios faranduleros transandinos.

“Yo sabía que se iba a caer (el rumor), porque yo estoy con Iván Espeche, quien había sido mi novio cuando tenía 21 años, pero en ese momento hubo un desencuentro, pero siempre me pareció el hombre más bello del mundo”, finalizó.