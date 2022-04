Amaro Gómez-Pablo y su retorno a las pantallas: “Me llevé una tamaña sorpresa”

Esta noche, desde las 21:30 horas, y por las pantallas de Canal 13C, el periodista Amaro Gómez-Pablos regresará a la conducción de un espacio televisivo.

Será en el programa “Vidas de tierra y mar”, un proyecto de corte ambiental que, en palabras del comunicador, resultó ser una grata experiencia considerando que en el proceso de grabación del espacio el periodista debió participar en los distintos procesos que se generan en la industria pesquera de la Región del Biobío, desde las iniciativas, avances tecnológicos, hasta el aporte que entrega a las comunidades de la zona.

Según informó la señal privada, en cada episodio será posible ver en detalle todo el “recorrido que realiza el periodista en la Región del Biobío, siempre acompañado de los protagonistas, que son los que trabajan en la industria pesquera y quienes darán a conocer sus historias de vida”.

Experiencia en primera persona para Gómez-Pablos

Esto, gracias a una invitación que recibió Gómez-Pablos para integrar la tripulación de un barco de pesca de arrastre, algo impensado para el periodista.

“Me aseguraron que era sin restricciones, y me llevé una tamaña sorpresa, pues me embarqué y la fauna acompañante en más de 200 toneladas de pescado resultó ser menor al uno por ciento; además, es pesca legal, fiscalizada y que paga impuestos”, explicó.

“Vidas de tierra y mar” permitirá conocer los distintos oficios que se generan a partir de la industria pesquera, con emotivas historias de quienes las protagonizan y el impacto que la pasión por el trabajo produce en todos los procesos.

“La sostenibilidad siempre se reduce a una dimensión ambiental, lo que es bueno, pero además tiene una dimensión social y comunitaria que es fundamental”. Esto, porque el espacio mostrará cómo surten de pescado a decenas de centros de adultos mayores, a personas en situación de calle y a otras instituciones.

“Me impactó conocer los cientos de casos de madres solteras que han podido criar a sus hijos porque en las plantas de procesamiento las han capacitado y les han abierto las puertas, con sueldos por sobre la media en la región”, remarcó.

“Conocí a papás viudos con hijos que tienen pegas difíciles y poseen una perseverancia admirable para salir adelante; detrás de cada merluza o jurel hay testimonios humanos de grandeza y, eso, cambia la óptica cuando aprecias el esfuerzo”, recalca Gómez-Pablos, quien insistió que su programa mostrará lo gravitante que es el rol femenino en esta industria donde más de la mitad de la fuerza laboral es del mundo de las mujeres.

“Es hermoso romper el paradigma, las caricaturas y observar cómo hoy, quien encabeza la Asociación de Industriales Pesqueros del Biobío, es una mujer que proviene del mundo de la sostenibilidad”, dice.

“La sostenibilidad no es una pancarta verde de parte de esta industria, de capitán a paje se reconocen los errores de una descarnada depredación en el pasado, ya llevan algunos años enmendando el rumbo y lo más importante es que todos entienden que la sostenibilidad es rentabilidad futura. Si no se honran los equilibrios y la ciencia, no hay industria, no hay puestos de trabajo y desaparecen las especies; las malas prácticas atentan contra el negocio y la naturaleza, porque hoy se entiende que ambos están íntimamente ligados y eso me consta que se ve en terreno”, finalizó.