Cata Palacios se va de “Aquí se Baila” con reclamo al jurado y una herida en el pie

Catalina Palacios dio un paso al costado en el programa “Aquí se Baila” de Canal 13, por una herida en el dedo gordo de su pie izquierdo, tras enterrarse un clavo durante los ensayos.

“Aunque no lo crean, sí tenía ganas de continuar, pero el destino me jugó una mala pasada. Me enterré un clavo en un ensayo y me corté, porque al sentir que se enterró profundo, y en la reacción al tratar de sacar el pie rápido, me rajé”, señaló la exfigura de Mega, sorprendiendo a Sergio Lagos con el anuncio de su salida.

Sin embargo, lo que más impactó al jurado fueron las palabras que reiteró Palacios contra ellos, a quienes le reclamó que nunca dijeron “nada positivo” de sus presentaciones con Diego Espinoza, y tenía toda la impresión de que ellos “querían” que se fuera.

[ Pamela Díaz revela la verdadera razón por la que se sumó a Aquí se Baila ]

Fue durante un backstage grabado días antes, cuando la exanimadora de Yingo se desahogó, afirmando que no era muy querida por el panel de expertos, integrado por Karen Connolly, Fran García Huidrobro y Neilas Katinas, y que toda la motivación que tenía por participar, se la apagaron con sus críticas.

Aquí se Baila

“No dicen nada positivo, es que nada. Cómo no voy a tener nada positivo… o sea, está más que claro que quieren que me vaya porque me dejaron al final, pero una persona que se esfuerza por último le dicen ‘pucha, te esforzaste”.

“Hay que tener ñeque”

Antes estas palabras, Catalina reafirmó sus dichos en el último capítulo, recibiendo la respuesta de la presidenta del jurado, Karen Connolly, quien le dijo que tenía que tener un poco de “ñeque”.

“Nosotros hicimos nuestra evaluación como siempre y en ningún momento decíamos que no siga. Hay que tener un poquito de paciencia pos Cata, hay que tener un poquito de ñeque”.

Finalmente, el animador cerró la polémica y contó que la bailarina se retiraba por el accidente que sufrió, despidiéndola entre aplausos.

“Lamentablemente, y aunque no me crean, sí tenía ganas de continuar. A pesar de mis dichos, que no los retiro, sí tenía ganas de continuar, pero el destino me ha jugado esta mala pasada, me enterré un clavo en un ensayo y me corté...Así es la vida, y estoy agradecida por esta oportunidad. Todas estas emociones son humanas y una pasa por distintos vaivenes”, concluyó.