Helhue Sukni revela detalles de su recuperación: “Me fumaba una cajetilla y media diaria”

La semana pasada, Helhue Sukni causó preocupación en sus seguidores al anunciar que estaba hospitalizada, la abogada fue internada por tener líquido y pus en sus pulmones.

Finalmente fue dada de alta el viernes recién pasado y se encuentra en su casa recuperándose. Así lo reveló en sus redes sociales, en el video diario que dedica a sus amigos y fanáticos.

El día antes de su alta contó que debía dejar el cigarro definitivamente y la noche de este lunes se mostró orgullosa por su avance: logró disminuir la cantidad de cigarros al día.

“Estoy tomando remedios y les quiero informar algo, aunque no lo crean. Adivinen cuántos cigarros me he fumado en el día, ni yo lo puedo creer: cuatro cigarros”, dijo Helhue a la cámara.

Además aprovechó de dar detalles de la enfermedad que la mantuvo en la clínica por cuatro días. Explicando que su delicado estado fue producto de una bacteria, sin embargo, no habría sido producto de los cigarrillos. “La bacteria porque me entró no más, salió del aire y me cagó lo que son la garganta, los bronquios, los pulmoncitos y me llene de puras cosas malas”, detalló.

“Los días que estuve, que claramente no pude fumar dentro de la clínica, me sirvió para estar más descongestionada y ahora estoy tratando de fumar lo menos posible”, agregó.

“Para una hue… fumadora, que fumaba una cajetilla y media diaria, ¿fumarse 4 cigarros al día? O sea, no digo que no voy a fumar más, no quiero pasar de 7 diarios, pero si puedo llegar a 5 mejor”, concluyó Helhue Sukni.