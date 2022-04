Naya Fácil y sus reflexiones nocturnas: “Me olvidé de dónde vengo, cuático, charchazo para mí”

Naya Fácil se caracteriza por su honestidad en las redes sociales, incluso a veces sin filtro. Y a la confesión sobre el consumo de tusi, ahora lanzó nuevas infidencias.

A través de sus stories, precisó que “mucha gente puede decir peor Naya son las 6.40 horas de la mañana y yo todavía no duermo y estoy trasnochada pero por qué, porque mis mejores ideas han salido en la noche”.

“Cuando me iba a comprar mi casa me decidí a las 4.00 horas AM, cuando me iba a comprar el auto a las 8 am, sin dormir, las noches me abren mucha le mente”, confesó.

Pero luego siguió con autocríticas, pero ahora hablando sobre la humildad. “Me olvidé de donde vengo, cuático y nunca se debe perder la humildad y yo estaba cambiando demasiado (...) charchazo para mí, no puedo olvidar de dónde vengo, perdónenme, pero no va a volver a pasar”, puntualizó.

Naya Fácil

El problema con el tusi

“No sé si sea lo apropiado para comentárselos, pero si no hablo de esto no voy a hablar nunca” inició el relato el fin de semana, a través de sus historias de Instagram.

“Últimamente llevo saliendo caleta, y no sé. El otro día estuve sacando la cuenta de cuánto tiempo le hago al tuti (cocaína rosa), y le hago hace más o menos dos años ya”, agregó.

“Me está pasando algo raro” continuó, para empezar a contar el difícil momento que está atravesando por culpa de la droga. “Ahora ya no soy tan borracha, estoy muy metida en la vola del tuti”

Además, aclaró que “para que les voy a mentir, yo no compro, a mi me regalan. Al lado donde llego, me regalan”, enfatizó y que ahora cada vez que tiene salidas nocturnas consume un poco. “La primeras veces era normal, un poco (..) ahora si no hay tuti no se vacila”.

Esto le ha afectado en su vida cotidiana, tanto así que ya no “asisto a los compromisos de mis cosas”, pero confirmó que no le da lo mismo, que sabe que es un problema. “Estoy dejando mi vida de lado, incluso las redes”, continuó.