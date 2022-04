¿Y Chile? seguimos en espera: salen a la venta entradas para concierto de Daddy Yankee en Argentina

La locura por ver a Daddy Yankee por última vez está desatada en toda Latinoamérica, donde en su mayoría, ya las entradas salieron a la venta, pero Chile sigue esperando.

Hoy comenzó la venta en Argentina, donde el “Big Boss” se presentará el sábado 1 de octubre en el Estadio de Vélez Sarsfield.

Pero para los tickets del concierto en Santiago, programado para el 29 de septiembre, aún nada, a pesar del anuncio que hiciera hace algunas semanas la misma esposa de Daddy.

Mireddys González, planteó en redes sociales que la fecha probable sería el 20 de abril. “Todavía los boletos no están a la venta, no hay nadie autorizado para vender boletos en Chile. No se desesperen para no ser estafados por otras personas”, dijo.

“Me dicen las personas que van a hacer el show allá que saldrán a la venta el 20 de abril, así que no caigan con personas que se aprovechan de su desesperación. Por favor, esperen”, añadió.