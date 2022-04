Ana María Muñoz recordó a animador que la bautizó como “Zapallito Italiano”: “Nunca me molestó el apodo”

La bailarina Ana María Muñoz, reconocida en el ambiente artístico como “Zapallito Italiano”, recordó este miércoles, en el programa “Más Vivi que nunca”, sus inicios en televisión y el origen del apodo que la ha acompañado por décadas.

En ese contexto, la animadora del espacio, Vivi Kreutzberger, sorprendió a Muñoz al compartir en pantalla al rostro de TV que la bautizó con el apodo, Leo Caprile, y quien expuso en el espacio que nunca se enteró que aquel sobrenombre había molestado a la bailarina.

Estaban entre zapallo camote y zapallo guarda, pero era muy bruto el zapallo, así que por eso el Leíto (Caprile) dijo zapallito. Diminutivo, más cariñoso, más tiernito. Me encantó. — Ana María Muñoz

El origen del apodo

“Responde a una necesidad de enfrentamiento, ya que estábamos en competencia con Kike, con ‘Morandé con Compañía’, y él tenía a la Porotito Verde, entonces se me ocurrió la idea de tener también una bailarina vegetal”, reveló el conductor.

“Esa es la razón, no me arrepiento, a no ser que tú me digas que borre la historia”, continuó Caprile.

La versión del animador la confirmó Muñoz, salvo que le hizo una aclaración a Vivi Kreutzberger respecto de lo que verdaderamente sintió ella al ser bautizada con el mediático apodo en televisión.

“Estaban entre zapallo camote y zapallo guarda, pero era muy bruto el zapallo, así que por eso el Leíto (Caprile) dijo zapallito. Diminutivo, más cariñoso, más tiernito. Me encantó”, recordó Ana María.

“Como yo estaba recién en este mundo (...) estaba como enamoradísima de todo esto. Las luces, las entrevistas, quería más y si me dieron la oportunidad de trabajar en televisión, yo la tomé al tiro, entonces nunca me molestó el apodo de Zapallito”, cerró.

