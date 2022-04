Mario Velasco acusó llamada de Maite Orsini para exigirle que no recordara más el caso de “Las Arañitas”

Mario Velasco acusó esta semana a su expareja y actual diputada Maite Orsini (RD) de haberlo llamado para exigirle que no volviera a recordar un polémico episodio que la involucró a ella en 2010.

La constituyente dijo que chilenos e inmigrantes “colapsarán” el sistema público. 👇https://t.co/i1AQoRGQ75 — Publimetro (@PublimetroChile) April 21, 2022

Lo hizo en el programa “Zona de Estrellas”, donde el rostro televisivo comentó a sus compañeros de panel que luego de dar su opinión respecto de la pelea que protagonizó Orsini con la también diputada María Luisa Cordero (IND), durante una sesión parlamentaria en el Congreso Nacional, y recordar en ese momento el episodio que involucró a la abogada junto a Carolina Mestrovic en el caso de “Las Arañitas”, recibió un amenazante llamado de la congresista.

Nunca había recibido una llamada de alguien tan importante en mi vida. — Mario Velasco

La denuncia de Velasco por llamado de Maite Orsini

“Nunca había recibido una llamada de alguien tan importante en mi vida”, relató el comunicador, quien en el espacio había recordado el momento en que Orsini y Mestrovic fueron detenidas por efectivos policiales por el delito de violación de morada, al tratar de llegar al departamento de quien por aquel tiempo mantenía relaciones sentimentales con ambas mujeres.

LEE MÁS: Tenso encontrón entre diputadas Cordero y Orsini en sesión de la Cámara Baja

“Una autoridad de la República de Chile diciendo que por favor no me volviera a referir al tema públicamente porque sentía que yo me estaba colgando de esto”, remarcó Velasco.

“Cómo quiere usted que los jóvenes respeten si una diputada tiene esa forma de hablar o de dirigirse a...👇https://t.co/E10GoZTADB — Publimetro (@PublimetroChile) April 21, 2022

Esta no fue la única polémica a la que enfrentó esta semana Orsini, quien saltó a la palestra de los medios de farándula al ser acusada por la Doctora Cordero que querer golpearla en medio de una sesión en el Congreso donde se discutía una moción que incluye y sanciona el acoso sexual e incorpora la perspectiva de género en Bomberos de Chile.

“La diputada Orsini prácticamente me vino a encarar con ímpetu de darme una bofetada y tuteándome ‘y me estás tratando de mocosa’, y no le dije nada más que si ella creía que esto era una discoteque. Yo como no conozco las reglas del juego aquí adentro, salvo las reglas del juego de seres humanos (...) me dio susto, porque venía absolutamente fuera de control”, reclamó a inicios de esta semana la diputada Cordero, quien en dicha discusión fue tratada de “vieja loca” por parte de la diputada frenteamplista.