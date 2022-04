Gala Caldirola sobre Iván Cabrera: “Elegí mal, fue un pequeño error”

Dicen que entre broma y broma la verdad se asoma. Y así quedó demostrado en la distendida entrevista que Pamela Díaz le realizó a Gala Caldirola en su programa “Sin editar”, que saldrá este domingo en Youtube y lo realiza junto a la agencia Santana Medios.

En la conversación de amiguis, Gala respondió todas las preguntas que le hizo la incisiva entrevistadora y contó sobre su problema a la vista; de que es bastante celosa; que su mal hábito es fumar y sobre el juguete sexual que recibió de cumpleaños de parte de su amigo Suro Solar, pero que no le gustó.

Gala y Pamela

Y fue justamente ahí, cuando hablaron de las necesidades amatorias del ser humano que Gala confesó que llevaba bastante tiempo si tener relaciones sexuales y recordó que la última vez que gritó “viva Chile” fue cuando estuvo fugazmente con Iván “Potro” Cabrera, de quien ni siquiera sabe “si se puede llamar relación” o no lo que tuvieron.

Gala le contó a Pamela que Iván Cabrera “fue un amigo con derecho”, el cual definió como “un pequeño error”.

“En este instante, no tengo sexo, (hace) más de lo que me gustaría. No tanto, o sea, la última relación que tuve, si se puede llamar relación. Un amigo con derecho, un pequeño. Si después de una ruptura matrimonial era obvio que iba a elegir mal. Elegí pésimo, me quise sacar las penas y elegí pésimo, lo reconozco”, confesó en el programa.

De igual forma, todo lo contó, muerta de la risa, como si estuviera en un happy hours con su comadre “La Fiera” Díaz.

Además, reveló que para ella su hombre ideal tiene que gustarle hacer deporte al aire libre y debe ser romántico y detallista en el día a día.

“No era para mí”

También tuvo palabras para su exmarido, Mauricio Isla, de quien dijo tener una excelente relación, “nos llevamos super” y reveló que la frase “me saliste bastante tímida” no era para ella, pero prefirió que la gente así lo creyeran.

El capítulo estará disponible desde el mediodía del domingo en el canal de Pamela Díaz, como parte de su programa “Díaz de vacaciones”.