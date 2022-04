Rodrigo Sepúlveda dio su opinión sobre reciente confesión de Enrique Paris: “La sexualidad que uno decide llevar en su vida no es tema”

Durante la jornada de este sábado, el exministro de Salud Enrique Paris confesó su orientación sexual a los medios, refiriéndose a que nunca se casó porque no se veía con una mujer. A raíz de estas declaraciones, el periodista Rodrigo Sepúlveda aprovechó el espacio en la pantalla para referirse a las palabras.

“Que él haya reconocido su sexualidad, su manera de enfrentar la sexualidad, yo encuentro que es tan lindo, que es tan noble, que es tan sano. Uno se manifieste y que diga lo que piensa, y lo que cree, sus propias convicciones, sin miedo, sin temor, sin dar explicaciones al resto”, empezó a decir el conductor durante “Meganoticias”.

A partir de esto, el comunicador le mandó un mensaje a los auditores: “Cada uno puede ser como quiera, ustedes pueden ser como quieran. Ustedes, sexualmente, pueden tener sus propias posiciones, pensamientos. Acá nadie te obliga a ser como tienes que ser, ¡nadie!”.

Sin embargo, Sepúlveda enfatizó en que “no es tema, o sea, no deberíamos estar hablando de esto. La sexualidad que uno decide llevar en su vida no es tema. Sin embargo, viniendo de una autoridad, de una persona tan pública, tan conocida, yo lo aplaudo porque esto también sirve”, añadió.

En esa misma línea, recalcó que cada uno es libre de hacer y vivir su vida como crea conveniente, que las personas son seres libres de pensar y hacer mientras no se pase a llevar al resto.

“Felicito al ministro, lo felicito porque no es fácil y debiera ser fácil, no es fácil y no debería ser tema (...) No es tema tu sexualidad, ¡no es tema!, pero que lo diga una autoridad es relevante”, concluyó.