“Agua hirviendo”: el accidente doméstico que mandó a la clínica a Gino Costa

Gino Costa, periodista de TVN, era el testigo e invitado de honor al matrimonio de su expolola, Bernardita Middelton, con Juan Pablo San Martín, a quien él mismo presentó.

Gino asistió a la ceremonia y compartió una linda postal en su cuenta de Instagram, donde se ve a los novios a punto de dar el sí en la iglesia.

“Qué lindo y qué honor ser testigo de su amor ❤️ los quiero @berni_middleton & @jpsanmartin ✨”, escribió.

Sin embargo, un grave accidente doméstico que sufrió días antes le impidió llegar a la fiesta, porque, aunque suene a ironías de la vida, se le abrió una herida en la zona de las costillas y terminó de urgencias en una clínica de Chicureo.

La situación la contó su amigo y excompañero de Canal, Hugo Valencia -uno de los asistentes al romántico evento- durante el live de Instagram “Qué te lo digo” que realizó con Sergio Rojas,

“Quizás se va a enojar el Gino si cuento esto, pero ya lo voy a contar igual”, dijo el nuevo integrante del programa “Zona de Estrellas”.

“La verdad no sé las circunstancias, porque pudimos conversar muy poquito afuera de la iglesia. Tuvo un accidente, se le derramó una olla con agua hirviendo, como en las costillas, o una olla con agua caliente, algo así”, confesó Valencia.

“Y se está recuperando, medianamente recuperado”, comentó. Pero entre tanto abrazo, se habría lastimado nuevamente.

“En el matrimonio cuando llegaban todos y nos saludábamos y nos abrazábamos...el tema es que salió de la iglesia y yo llego al centro de eventos y no llega Gino, no llega Gino, no llega Gino”, contó, revelando que ya estaba preocupado por su tardanza.

“Se le abrió la herida”

“Y le empiezo a escribir, amigo ¿Dónde estás? Por qué no llegai, Y me dice, no amigo estoy acá en la Clínica Alemana en Chicureo, porque el evento era en Chicureo (explica) y yo le digo qué hacís allá. Y me dijo que parece que entre tanto abrazo se le abrió la herida y le empezó a sangrar. Entonces tuvo que ir a curarse de urgencias y evidentemente no pudo volver al matrimonio y se lo perdió”, finalizó el relato.

Ante la consulta de Sergio Rojas si la herida fue solo en las costillas o también en la zona baja, Hugo le aclaró entre risas que “solo en la zona de las costillas”.

“Gracias Señor por milagro concebido, porque yo no pierdo la esperanza de tener algún encuentro cercano con este chico, que además viene de una familia muy poderosa como son los Costa”, bromeó el farandulero de “Me Late”

La historia de amor entre Bernardita Middelton y Juan Pablo San Martín nació gracias a Gino Costa, quien al más estilo Cupido, los presentó el año 2017, esto tras finalizar su relación con ella mientras trabajaban como noteros en el matinal “Muy Buenos Días”.