Aseguran que Cote López protagonizó un incómodo reencuentro con Mauricio Pinilla

Un incómodo reencuentro fue el que protagonizaron la semana pasada la esposa del jugdor de Palestino Luis Jiménez, María José “Cote” López, y el retirado futbolista, Mauricio Pinilla.

La información la dieron a conocer anoche los periodistas de espectáculos Sergio Rojas y Hugo Valencia, en el Live de Instagram “Que te lo digo”, del panelista de “Me Late”, donde entregaron detalles del inesperado encuentro en el interior de un bar de la zona oriente de la capital y que puso nuevamente en la palestra a dos de los protagonistas del bullado caso de “El Rey León”, en el que López y Pinilla fueron involucrados en un affaire amoroso cuando ambos iniciaban sus relaciones con Jiménez y Gissella Gallardo.

El incómodo reencuentro de Cote con Mauricio Pinilla

“Efectivamente, Pinilla llegó a las nueve de la noche a carretear, entiendo que lo estaba pasando bien. Y a eso de las once de la noche aparece ella, regia, esplendorosa, acompañada de su hermano y sus cercanos”, contó Rojas, quien había promocionado su streaming en la red social avisando que “el día martes, María José López y Mauricio Pinilla volvieron a verse las caras”.

En palabras del periodista, y según datos aportados por fuentes cercanas a los involucrados, López “ingresa, cuando Mauricio Pinilla la ve, se le cae el rostro a pedazos, se le descompone absolutamente”.

“Ella toma conocimiento de que él estaba en el lugar y dice ‘me importa nada, no me voy a retirar (del bar). No tengo ninguna intención de abandonar el lugar ni compartir con él porque me desagrada profundamente”, prosiguió el panelista de “Me Late”, quien aseveró que ante esta actitud de la esposa de Jiménez, a Pinilla no le quedó otra cosa que “retirarse” del lugar.

“La ve ingresar y se retira de manera sigilosa del bar”, remarcó.

Si bien el periodista aseguró que la influencer nunca ha hablado públicamente mal del ahora rostro televisivo, nunca ha hecho nada para que los medios desconozcan su mala relación con Pinilla.

Sergio Rojas y Hugo Valencia entregaron los detalles del incómodo reencuentro de Cote López y Mauricio Pinilla.

“María José López nunca ha hablado mal de Mauricio, ella no habla mal de la gente, pero sí le desagrada y no quiere ninguna instancia para reunirse con él”, insistió el comunicador, quien cerró la información respecto del desagradable episodio entre López y Pinilla asegurando que la modelo descartó ir a promocionar su línea de maquillaje a TVN y Mega debido a su mala relación con el deportista y a su competencia con Diana Bolocco por el mercado de maquillaje.

“Cuando le ofrecieron ir a Mega y TVN ella dijo ‘yo no voy a ir’” al canal de Bolocco, porque la periodista es “su competencia en el retail”, así como tampoco quiso aceptar la invitación de TVN “porque no voy a dar ninguna posibilidad de encontrarme con Mauricio Pinilla”, en dicha señal.

Estas decisiones, finalizó Rojas, fueron apoyadas “ciento por ciento por su marido, Luis Jiménez”.