Neme se lanzó contra Boric por rechazo del quinto retiro: “Creo que fueron súper oportunistas. Utilizaron los retiros para ganar votos”

Durante esta mañana en el matinal de Mega, “Mucho Gusto”, se abordó el rechazo al quinto retiro y José Antonio Neme se lanzó con todo.

“Yo creo que fueron súper oportunistas. Utilizaron los retiros para ganar votos, sobre todo el Presidente de la República cuando se vino corriendo a votar al Congreso por el cuarto retiro y no asistió a otras votaciones súper importante para el Frente Amplio como, por ejemplo, sobre los derechos sexuales y reproductivos, entonces, la lectura que uno hace, desde la más pura lógica, es que los retiros fueron utilizados”, dijo el conductor del programa, tal como recoge La Cuarta.

Pero Neme no lo dejó ahí: “si el Gobierno creía que los retiros eran malos, debieron quedarse en esa trinchera, pero no haberse abierto a un quinto retiro focalizado, en el cual ni siquiera persistió. Es decir, se hizo un juego legislativo que me parece muy doloroso”.

“Le prometió a la gente un quinto retiro para pagar deudas y luego no insistió en el Senado (...) desde el punto de vista moral, el Gobierno tuvo que haber insistido hasta el final. Eso es lo que yo creo humildemente”, terminó molesto.