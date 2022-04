“Así de miserable”: Neme trata de “políticos chantas” a parlamentarios por prioridad de votaciones en el Congreso

Una profunda y dura crítica a los parlamentarios nacionales realizó esta mañana el periodista José Antonio Neme, quien en medio de la entrevista que realizaron en el “Mucho Gusto” a Camila Almonacid, madre de la menor muerta el año pasado en una encerrona en la comuna de Huechuraba y quien propició la discusión por la “Ley Tamara”, trató de “chantas” a los políticos.

En una extensa entrevista a la madre de Tamara, y en la que además participaron Cristián de la Fuente y Angélica Castro, se abrió la conversación respecto de la necesidad de agilizar la promulgación de la “Ley Tamara”, que busca endurecer las penas para los delitos de sangre y abuso cometidos en contra de menores, adultos mayores y personas con discapacidad.

El enojo de Neme por Ley Tamara

“Hay una indignación con la indolencia de la política pública, y lo voy a llamar indolencia porque (...) ¡Ya, paren! Me parece que nadie (...) ¿Quién podría tener, desde el punto de vista político, reparos con esta ley? Es que me parece delirante, o sea, una locura”, inició el periodista, quien reflexionó respecto de la falta de voluntad política en promulgar la Ley Tamara.

“Hay una dimensión en que más que reparo, hay indolencia. ‘¡No me importa! No lo pongo en tabla porque no me da votos en la próxima elección local’. Así de miserable es la política, aquí y en Burundí, como decían por ahí”, profundizó Neme, quien enfatizó en la obligación que tienen los comunicadores y figuras mediáticas, como De La Fuente y Castro, para no seguir normalizando los asesinatos de menores.

“Cada uno tiene su diagnóstico, hoy nosotros estamos en el lugar de hacer las preguntas, yo tengo el mío personal, pero me gustaría preguntarle a ustedes, especialmente a Cristián, que luego lo que le pasó a él y su familia, y que ha levantado la voz con mucha firmeza. Porque. ¿Quién podría relegar un tema como este al último lugar?”, requirió el periodista.

Fue en ese contexto donde finalmente Neme fustigó la lentitud que se ha dado en el Congreso Nacional para discutir el proyecto de ley.

“A los políticos chantas, discúlpenme, mañana van a decir ‘Neme dijo’ ¡Sí, yo dije, yo me hago cargo! Mi diagnóstico es que estamos en una cultura política de la miopía y de la inmediatez de las redes sociales, entonces los políticos, jugando al ajedrez del poder, buscan el rédito inmediato”, reclamó.

“Los niños muertos no votan, perdón que sea duro con mis palabras, pero si vamos a hablar de este tema lo haremos de verdad, con todo el respeto que merecen los presentes en esta discusión, pero hablo desde la indignación, franqueza y empatía (...) los pequeños que se han ido no son electores potenciales, sus padres están en shock, por lo tanto, tampoco son votantes potenciales”, apuntó Neme, quien ejemplificó la falta de voluntad y desinterés de los políticos en apurar leyes esenciales con la votación del quinto retiro de los fondos de las AFP.

“Puras operaciones, estrategias de quién gana, proyectos chantas, sacando, jugando en los pasillos del Congreso, todos whatsapeando (...) no hay un vínculo real con lo que le pasa a la gente en materia de seguridad. Parte de la batalla se ha perdido por temor a utilizar la fuerza de la ley, y nos hemos dejado llevar por una serie de eslóganes que caen como una avalancha”, cerró.