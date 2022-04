Desclasifican supuesta mala onda de chilenos residentes en Miami con Luis Jara

Si de pelambres se trata, el programa “Zona de Estrellas” lleva la delantera al revelar las últimas copuchas de los famosos. Esta vez, Luis Jara sacó el premiado y fue el tema de conversación entre los panelistas del canal Zona Latina, quienes comentaron que el cantante no habría caído tan bien dentro del grupo de chilenos faranduleros que viven en Miami, Estados Unidos.

Según contó la periodista Cecilia Gutiérrez, conocida por tener siempre una que otra papita recién salida del horno, dijo que el ex rostro de Mega no cayó en gracia con los nacionales que hacen patria en la ciudad de Florida, debido a su personalidad “avasalladora”.

“(Lucho Jara) no entró en el grupo de los chilenos. No se llevaron bien. No entró en esa cofradía, en ese juego. Ellos no lo encontraron tan simpático. No les cayó tan bien”, comentó.

Y ante el asombro en el estudio, Gutiérrez explicó su teoría.

“Hay una cuestión de química, yo creo. Lucho Jara es una persona muy simpática, muy amable, pero cuesta que entre porque su personalidad es avasalladora”, señaló.

“Podía traer el cahuín”

Además, Manu González entregó otro antecedente que podría explicar la supuesta frialdad que el grupo, liderado por Iván Zamorano, Douglas y Rafael Araneda, tuvo con el animador, y no le hicieran un queque cuando arribó en el exclusivo barrio Key Biscayne, el año 2021.

“Se rumorea desde Miami que hubo un momento en que se destaparon ciertas noticias o ciertas actividades de ciertas parejas. A todos no llegó algo como rumor, pero tampoco teníamos las pruebas. ¿Y qué ocurre? Que entre los chilenos algunos pensaron que podía ser Luis que iba y venía en todo momento, era el que podía traer el cahuín. Y sobre todo nos referimos al cahuín de la supuesta pelea o ruptura entre Iván Zamorano y su señora”.

Señaló el español, agregando que tras los rumores de que era “sanguchito de palta”, el exMucho Gusto quedó bastante dolido. Porque, él podría ser malo para el inglés, pero no cahuinero.

“En algún momento dado se pensó que Luis. Y Luis quedó muy sentido, porque él no tenía absolutamente nada que ver con este rumor ni con este cahuín. De hecho, él se lo almorzó después que estalló. Y en este mismo set fue nuestro propio compañero Vasco Moulian el que destapó la olla, aunque después el propio señor Zamorano se encargó, primero, de hablar con él, y después de desmentir todo”, remató González.