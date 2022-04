“No sé si al público le importe con quien yo duerma”: Neme explicó porqué no habla de su pareja en TV

José Antonio Neme habló este martes de los motivos por los cuales no ha querido profundizar demasiado respecto de su actual relación amorosa, la cual que descubierta luego que el propio periodista revelara en sus redes sociales.

El animador indicó además que retomará las grabaciones de Lugares que Hablan tras la llegada de su hija👇https://t.co/RiaVwGEreY — Publimetro (@PublimetroChile) April 27, 2022

En entrevista con el programa “Zona de Estrellas”, de la señal de cable “Zona Latina”, fue que el animador de “Mucho Gusto” reconoció que si bien mantiene una relación, no ve mucha necesidad de entregar mayores detalles de su conquista, puesto que el hombre no está relacionado al mundo de la televisión ni la farándula chilena.

Yo comparto mis gustos, la forma en que yo me visto, está todo bien, pero permitir que entren a mi intimidad (...) a mí me parece que es traicionar una parte importante de uno. — José Antonio Neme

La intimidad de José Antonio Neme

“Creo que hablar lo que hago en mi cama, o con quién lo hago, me parece una falta de respeto con la persona que está compartiendo la cama conmigo y que no tiene nada que ver con este negocio que tenemos un vínculo ahora, en el futuro o en el pasado”, expuso Neme.

En la conversación con Mario Velasco y los panelistas del espacio de espectáculos, el comunicador enfatizó que “creo que hay un espacio de la privada y hay una cosa que se llama intimidad, que es un círculo que está al interior de la vida privada”.

“Lo íntimo, cuando tú lo publicas, lo destruyes”, reflexionó.

LEE MÁS: “Así de miserable”: Neme trata de “políticos chantas” a parlamentarios por prioridad de votaciones en el Congreso

LEE MÁS: José Antonio Neme realizó mea culpa tras participar en “La Divina Comida”: “Fui harto mala gente la primera vez”

Fue a inicios de abril, en medio de sus vacaciones, que Neme dio luces respecto de su actual pareja sentimental, al publicar en su cuenta de Instagram una foto del joven en una serie de imágenes de un paseo en un parque.

Los mensajes de felicitaciones y apoyo no tardaron en llegar en tal publicación, sin embargo, el periodista aseguró que su postura respecto del romance no va más allá de ese tipo de gestos.

“Si el Gobierno creía que los retiros eran malos, debieron quedarse en esa trinchera,...👇https://t.co/txh3538n37 — Publimetro (@PublimetroChile) April 26, 2022

“Yo comparto mis gustos, la forma en que yo me visto, está todo bien, pero permitir que entren a mi intimidad (...) a mí me parece que es traicionar una parte importante de uno, así que exijo que el público lo respete, simplemente eso”, pidió.

Sobre el final, Neme insistió que su vida íntima seguirá en ese ámbito.

La publicación de José Antonio Neme donde presentó a su actual pololo. Fuente: Instagram.

“No sé si al público le importa con quien yo duerma. Si tú me encuentras en la calle y nos topamos los tres, yo te lo voy a presentar y está perfecto, pero yo creo que convertir eso en un tema agenda en relación a mí, yo no me siento cómodo”, cerró.