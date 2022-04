Benjamín Vicuña evaluó el debut musical de la China Suárez

Benjamín Vicuña tuvo palabras para el estreno musical de su expareja Eugenia “La China” Suárez.

La actriz lanzó esta semana “El juego del amor”, tema que interpreta junto al cantante local Santiago Celli y del cual habló en variadas entrevistas con medios argentinos, como el diario La Nación, en el que también reconoció ser “muy enamoradiza”.

La calificación de Benjamín Vicuña a debut de la China

El lanzamiento de la China Suárez fue, por cierto, motivo suficiente para que el programa “Socios del espectáculo”, de canal Eltrece, abordara al actor nacional, quien sorprendió a los animadores del espacio farandulero con su ataque de sinceridad respecto del nuevo proyecto de su ex.

“¿Escuchaste el tema de la China?”, fue la pregunta del notero del programa a Vicuña, quien en un corto diálogo reconoció que pese al impacto mediático del nuevo proyecto de Suárez, no se dio el tiempo para escuchar la canción.

“Sabes que no, no lo he escuchado todavía”, afirmó, entre risas, el actor nacional.

“Sé por supuesto que es un lanzamiento y la mejor, per no tuve la suerte de escucharlo”, afirmó Vicuña, quien a más de medio año de haberse distanciado de su ex, evitó polemizar con la actriz al ser consultado por los rumores de problemas de convivencia entre él y la joven.

“¿Siguen vinculados por los chicos?”, le preguntaron a Vicuña, cuya respuesta fue un enfático “obvio, para toda la vida. Por los chicos (los dos hijos que tuvo en su relación con la actriz), que es lo más importante”.