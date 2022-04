Revelan el motivo por el que la cofradía de chilenos famosos en Miami vetó a Luis Jara

Luis Jara no ha tenido buena llegada con el grupo de famosos chilenos que está radicado en Miami y que es liderado por Rafael Araneda e Iván Zamorano, entre otros. Fuente: Instagram.

Un nuevo antecedente salió a colación este miércoles en la supuesta mala relación que la cofradía de famosos chilenos radicados en Miami tendría con Luis Jara.

En el programa “Zona de Estrellas” volvieron a comentar respecto de la escasa llegada que tuvo el cantante y animador con sus colegas mediáticos al tratar de estrechar lazos y compartir con ellos en su estadía en territorio estadounidense.

Luis Jara quedó sentido con la marginación

“Dicen que los chilenos de allá no han sido buenos con él, no muy solidarios. El Bam Bam (Iván) Zamorano, Douglas, Giancarlo Petaccia”, inició el debate Raquel Argandoña, cuyo comentario fue apoyado por Cecilia Gutiérrez, quien agregó el nombre de otro artista nacional que no encontró espacio en la cofradía. “No entró en el grupo. Le pasó lo mismo a Américo”, dijo.

“No se llevaron bien. No entró en esa cofradía, en ese juego. Ellos no lo encontraron tan simpático. No les cayó tan bien”, reafirmó la panelista del espacio, quien reafirmó sus dichos señalando que buena parte de esa mala relación y desconfianza del grupo hacia Jara estaba vinculada a la “avasalladora” personalidad del artista.

“Hay una cuestión de química, yo creo. Lucho Jara es una persona muy simpática, muy amable, pero cuesta que entre porque su personalidad es avasalladora y puede provocar que uno diga (...)”, indicó.

Sin embargo, uno que trató de aportar otra arista al verdadero motivo de la mala recepción que Douglas, Iván Zamorano, Rafael Araneda, Giancarlo Petaccia y sus parejas tuvieron con el cantante al relacionarse con él en Miami, fue el periodista español Manu González, quien planteó que dicha desconfianza partió junto a la dolorosa polémica que se armó con la falsa separación que debió afrontar el matrimonio entre el exfutbolista y la modelo María Alberó.

“Entre los chilenos algunos pensaron que podía ser Luis que iba y venía en todo momento, era el que podía traer el cahuín”, expuso González, quien dijo que ese tema fue el que definitivamente cortó cualquier posibilidad que Jara se integrara al grupo.

“Luis Jara quedó muy sentido, porque él no tenía absolutamente nada que ver con este rumor ni con este cahuín”, cerró.