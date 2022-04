“Era importante comentar qué espero a futuro”: Tonka y su regreso a la TV tras Live con Pancho Saavedra

Tonka Tomicic reconoció que la entrevista que ofreció hace unas semanas a Pancho Saavedra, en un Live de Instagram, fue valiosa de cara a su regreso a las pantallas de televisión, donde el próximo lunes 2 de mayo debutará como parte del jurado de “Starstruck”.

En conversación con biobiochile.cl, la animadora aseguró que aquella instancia junto a su amigo y también rostro de Canal 13, fue relevante para recomponer su relación con el público en un momento en que su figura era cuestionada por las investigaciones que la PDI realiza en el caso de las joyas robadas, debido a que su esposo, Marco Antonio López Spagui, Parived, forma parte de ellas.

Me sirvió para iniciar este nuevo camino en lo profesional, porque necesitaba dar este paso para embarcarme en este proyecto laboral. Me debía esa comunicación con Pancho para mí y esa conexión con el público. — Tonka Tomicic

El desahogo de Tonka Tomicic

“Me sirvió para iniciar este nuevo camino en lo profesional, porque necesitaba dar este paso para embarcarme en este proyecto laboral. Me debía esa comunicación con Pancho para mí y esa conexión con el público”, expuso la modelo, quien si bien reconoció no ser muy “dada a dar entrevistas y conversar”, asumió que su contacto con Saavedra le permitió dar a conocer su postura ante la polémica.

“Yo no soy muy dada a dar entrevistas y conversar, pero siento que era importante comentar cómo he estado, cómo me siento hoy y qué es lo que espero a futuro. Creo que fue positivo, lo evalúo positivo”, agregó.

“Siento que era bueno para mí comentar, pese a mis reservas, conversar a través de esa plataforma. Le dio una cuota de ser lo más genuino posible. Muy al natural”, finalizó.