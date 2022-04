Expolola de Pailita asegura que seguían saliendo románticamente en marzo: “Frené mi vida amorosa por ti, por esperarte”

Durante la jornada de ayer se dio a conocer que el cantante Pailita ha tenido algunas polémicas con su expareja, quien expuso que el cantante estaría iniciando una nueva relación mientras continuaban pololeando.

A través de un TikTok, “Skarleth” compartió algunos registros de conversaciones que tenía junto al intérprete con mensajes muy amorosos, lo cual fue negado por el artista.

Posteriormente, y tras la respuesta de Pailita, la mujer subió una respuesta a sus redes sociales. “Hablas de meses y estuve contigo en marzo, desde ahí no hemos perdido comunicación, ni tampoco dejamos de decirnos cosas lindas. Esos mensajes me los escribiste hace días y el lunes me contestaste una historia enamorado!”, expuso a través de sus historias de Instagram.

“Incluso ahora iba a ir a hacer el ridículo bailando en tu show, yendo a bailar todas tus canciones, dejando que la gente de Punta Arenas se burle de mí (...) No trates de dejarme mal”.

Al mismo tiempo, la expareja aclaró que en ningún momento ha querido que el cantante no siga con su vida, sino que “simplemente necesitaba que me dejes las cosas claras desde un principio, yo no soy de cristal ni mucho menos segundo plato de nadie”.

Finalmente, la joven enfatizó que el cantante jugó con ella. “Me hablabas de amor y ya no estábamos juntos, era obvio que me ilusionaría de nuevo. Frené mi vida amorosa por ti, por esperarte y 17 días antes que llegues a Punta Arenas me sales con esto”, cerró.

expolola de Pailita | Fuente: Instagram

¿Pailita tiene nueva polola?

Solamente unos minutos más tarde de esta publicación, el artista se tomó sus redes sociales para realizar un Instagram Live, donde contó su versión de los hechos.

En el video, Pailita aclara que sí está conociendo a otra persona, ya que terminaron en noviembre la relación con su expareja.

“Estoy soltero y puedo hacer la we... que yo quiera”, además confirmó que sí habían tenido un remember en marzo de este año, pero “como todos los ex que se juntan”.

En la misma línea, intentó dar a entender que no quiere tener mala onda con ella, y con respecto a su relación y a los mensajes más comprometedores, el joven aclaró que le responde de esta manera “porque le tiene cariño”.

Asimismo, confesó que conoció a su nueva conquista en La Serena hace solamente dos días, y que le daba “pena” la situación porque la muchacha le gusta en serio.

Finalmente, está situación llegó tan lejos que hasta Ignacia Michelson respondió a la publicación de Instagram diciendo “¡Hombres siendo hombres!”, comentario que ya cuenta con más de 3 mil me gusta.