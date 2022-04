Sergio Lagos tras romper en llanto en final de Aquí se Baila: “Nunca me había pasado”

Sergio Lagos se emocionó hasta las lágrimas durante la gran final de la segunda temporada de Aquí se Baila en Canal 13.

El animador rompió en llanto luego de una pregunta que le realizó Fran García-Huidobro.

“Señor Lagos, ¿Cómo está usted?”, le señaló la jurado, tras indicarle que lo encontraba diferente, “un poco emocionado”, durante el espacio.

“Me gustaría saber qué significa para usted el Aquí se baila”, le consultó la actriz.

El animador no aguantó las lágrimas tras una pregunta de la jurado. “No tengo claro lo que pasa”, expresó👇https://t.co/k8XYVpbSML — Publimetro (@PublimetroChile) April 29, 2022

Ante esto, y visiblemente emocionado, el animador afirmó que “hoy día la Lucha me dijo que tenía una cosa como una chacra y siempre bromeo con eso porque se puede chacrear todo, pero no sé, no tengo claro lo que pasa Fran”.

“No podía hacer el texto y me invitaron hacer acá e hicimos una reunión, me pidió el beduino que dijera unas palabras y no podía decir nada. Han sido 58 jornadas en las que de alguna manera logramos el propósito de la comunicación que es reunirnos, ponernos en común, comulgar, aprender del otro y también dejar que el otro aprenda de uno de alguna manera”, expresó.

“Es todo tan gracioso porque todos hemos cambiado, yo era el quinto, último delantero y hoy estoy siendo parte de un nuevo brillo que estamos teniendo en este canal y me alegra mucho. No por mí, ni por los participantes que son el alma de esta fiesta, me alegro por el pequeño que trae todos los días la camiseta de una banda rockera, me alegro mucho por todos. Se dice tan livianamente que la televisión es un lugar donde maquinamos, que estamos al servicio de supuestos intereses pero todo eso se diluye cuando los vemos a ellos haciendo arte público a través de la televisión pública. Sin eslogan, sin manifiestos, solo el corazón ahí”, indicó de igual manera Lagos.

Tras esto, Fran García-Huidobro le manifestó que “usted está donde se merece estar, donde siempre se mereció estar”.

“Una cosa muy intensa”

En conversación con Las Últimas Noticias, el animador se refirió a la emoción que vivió durante el programa.

“Yo creo que fue el contexto, una cosa muy intensa en la que hemos estado, mucho trabajo, muchos programas, empatizando con la energía de ellos (los concursantes) y el programa ha sido especial para el canal, para nosotros, para los que han estado ahí”, aseveró.

En ese sentido, afirmó que “le pongo todo cuando estoy ahí, yo no estoy jugando, estoy siendo parte de una cosa donde hay mucha energía dando vuelta, y mi pega es recoger esa energía, asimilarla, metérmela en la piel, en el alma y devolverla con fuerza y dejarla flotando en el aire, como una suerte de boomerang emocional”.

Consultado si nunca se había emocionado de la nada, Lagos apuntó que “nunca me había pasado, en el Festival de Viña me pasó otra cosa, el último día de la primera edición que animé me vino un rush enérgico, estaba feliz, emocionado y entre lágrimas y risas salí a saludar a toda la gente del canal, me fui a abrazar a todos los que pillé, era una euforia con alegría y melancolía. Creo que soy un tipo melancólico”.

La segunda temporada del programa de Canal 13 vivió una emocionante final👇https://t.co/hzRikxNsnB — Publimetro (@PublimetroChile) April 29, 2022

Sobre por qué señaló que se sentía el “quinto delantero”, indicó que “es que yo creo que este proyecto ha sido súper refrescante y destapó muchas ganas que teníamos todos, yo tenías ganas de aportar y ponerle energía a los pasillos y los estudios del canal y si, en algún minuto sentí que eso se estaba yendo y ahora, con la pelota en la cancha, me he sentido súper cómodo”.

Finalmente, negó sentirse al margen en el canal. “Nunca dejé de trabajar, nunca dejé de esta al aire, entre el Bienvenidos, Aquí somos todos, Café social, Alambique, pero sí, la industria, no solo nuestro canal, quedó súper coja de posibilidades, todo era tragedia y vimos mucha pena, mucha angustia, mucha gente sin pega, yo creo que darle vida a cosas es como cuando se riega un árbol y éste florece”, concluyó.