¡Confirmadísimo!: Vanesa Borghi presentó en redes a su nuevo amor

En marzo Vanesa Borghi se fue de vacaciones a Brasil, luego de que se conociera su quiebre matrimonial. Pero no se fue sola...sino que con su nuevo amor.

Y ahora lo que eran rumores son confirmaciones, y de mano de la propia modelo.

La nacionalizada chilena está en pareja con el ingeniero comercial, Carlos Garcés y ya no esconden su amor en redes sociales.

“Encontré muy buen spot para esto… o no? No pase rápido, lea el cartel”, escribió Vanesa Borghi sobre una foto que subió a sus stories, donde aparece junto a su pareja.

Vanesa Borghi

Su separación

Fue ella misma que entregó detalles de su nueva vida, luego que se confirmara su quiebre matrimonial con Danilo Sturiza.

En dicha oportunidad, en conversación con LUN, indicó que “creo que ya venía un desgaste, aunque seguimos siendo muy buenos compañeros. Yo fui la que tomó la decisión de no continuar porque quiero lo mejor para los dos, que seamos felices y podamos entregar el cien por ciento”.

[ Vanesa Borghi se sincera tras quiebre matrimonial y entrega detalles de su nueva vida ]

“Yo lo adoro con todo mi corazón y eso no se va a acabar porque es una persona que ha estado conmigo tanto tiempo. Lo sigo amando de otra manera, es alguien que respeto y quiero. Aunque duela, decidí no continuar”, indicó.

Sobre las razones del quiebre, Borghi señaló que “el proceso de que no quedé embarazada tan rápidamente influyó. Me da mucha pena decirlo, pero es así. Algunas parejas puede que se acerquen y otras que no pueden concretarlo se alejen. Por el bien de los dos, yo preferí que cada uno siguiera su camino”.