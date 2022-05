Revelan inéditos detalles de la ruptura entre Benjamín Vicuña y Pampita por infidelidad con la China Suárez

Los medios argentinos reflotaron esta semana una serie de detalles inéditos respecto del escandaloso quiebre amoroso entre Benjamín Vicuña y Carolina “Pampita” Ardohain, luego que el actor chileno se involucrara sexualmente con Eugenia “La China” Suárez en medio de las grabaciones de la película “Hilo rojo”, a fines de 2015.

La tarotista indicó que se viene a nivel mundial una crisis alimentaria.👇https://t.co/zrXCy8XZlL — Publimetro (@PublimetroChile) May 5, 2022

Fue en el programa de espectáculos “Intrusos” que uno de sus panelistas, Pablo Layús, afirmó que en aquel bochornoso momento no dieron cuenta de la infidelidad como tal, sino que creyeron el testimonio de la ahora nueva expareja de Vicuña, quien fue hallada semidesnuda por Pampita en un motorhome junto a un nervioso actor chileno.

Era creíble lo que contó (Eugenia Suárez), es más, salimos diciendo: ‘¡Pobre chica!’. Y a los dos meses estaban de la mano con Benjamín Vicuña. — Pablo Layús

La estrategia de la China Suárez

“La verdad es que yo, los camarógrafos, los técnicos, todos, le creímos”, explicó Layús, quien recordó el episodio entre la China, Pampita y Vicuña luego que Yanina Latorre, otra panelista del programa, hablara de la infidelidad que cometió su marido, el exfutbolista Diego Latorre, con Natacha Jaitt; y la comparara con el triángulo que se dio entre Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara.

“Yo no se lo perdoné totalmente porque si nos peleamos se lo reprocho. Pero no estoy enojada porque a mí el polvo o el cuerno sexual no me molesta, es la exposición. Igual que hizo (Mauro) Icardi: ¿Por qué no borró los mensajes? ¿Por qué dejó todo ahí para que lo encuentre Wanda (Nara, su esposa)? En mi caso fue distinto, fue un bol... porque si lo hacía yo no se enteraba nadie. El problema para Wanda fue la China (Suárez), porque si hubiera sido yo no le molestaba, porque ella es como una femme fatale que los enamora a todos”, contó Latorre, quien con su relato motivó a su colega del panel para aportar algunos detalles de la forma en que la China Suárez manipuló a los medios argentinos para que no descubrieran, ante la evidencia de las pruebas, su amorío con Vicuña.

LEE MÁS: Benjamín Vicuña negó problemas con China Suárez por la casa que le compró antes que ella decidiera separarse

LEE MÁS: Eli Sulichin le declara su amor a Benjamín Vicuña con romántica foto

“Quiero decir que a mí me pasó, cuando hicimos el móvil sobre lo que había pasado con el ex de Pampita, cuando contó lo de la manta de Nepal. Y la China tiró una versión que nada que ver; y estábamos todos ahí”, recordó Layús.

Medios argentinos entregaron detalles desconocidos del momento en que Benjamín Vicuña engañó a su expareja, Pampita Ardohain, con la China Suárez.

“La verdad es que yo, los camarógrafos, los técnicos, todos, le creímos. Era creíble lo que contó, es más, salimos diciendo: ‘¡Pobre chica!’. Y a los dos meses estaban de la mano con Benjamín Vicuña”, finalizó el comunicador.