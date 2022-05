Claudio Reyes contra Irací Hassler tras episodio con camarógrafo: “Me da lo mismo. Lo que le hagan a esa, es poco”

La semana pasada se conoció un incómodo momento vivido por la alcaldesa de Santiago Irací Hassler, con un camarógrafo de CNN Chile y que terminó con su despido.

El hecho ocurrió cuando un camarógrafo del canal se encontraba instalando el “retorno” para la alcaldesa de Santiago y así, poder comunicarse con los periodistas en el estudio del canal.

“Alcaldesa, no se preocupe, se lo voy a poner despacito, como anoche”, le habría dicho el trabajador., quien tras conocerse el caso, fue despedido de la estación.

Bueno, ante este hecho, el actor y comediante Claudio Reyes, en el programa de YouTube “El Facho Cola”, se refirió al hecho e indicó que “me da lo mismo. Lo que le hagan a esa, es poco. Es una chanta, pero de aquellas”.

Las disculpas del camarógrafo

“Quiero pedir disculpas públicas a la alcaldesa de Santiago Irací Hassler por el desafortunado comentario que realicé sin intención, sin querer, totalmente involuntario”, contó a Publimetro, pidiendo reservar su identidad por el temor a represalias.

“Me siento triste y muy avergonzado por lo ocurrido. Ahora quedé sin trabajo y necesito más que nunca que no me cierren las puertas, porque tengo una familia por delante y dos hijas que necesitan de mí”, lamentó el hombre, que llegó el año 2012 a trabajar Chilevisión y posteriormente pasó a CNN Chile y TNT Sport.

Según explicó, el chiste de mal gusto se dio en un contexto de humor y como un acto involuntario, puesto que tras decir la polémica frase entró en razón de su grave error.

“Se me salió, fue dentro de un contexto de humor, pero involuntario. Es cuando se te sale la palabra sin pensar”.

En ese momento, aclara que le pidió disculpas inmediatamente a la alcaldesa y le explica que se trata de una broma que hacen comúnmente entre sus colegas.

“Le pido disculpas, le digo uyy disculpe alcaldesa, que se me salió. A veces esto lo decimos cuando hablamos entre camarógrafos”, le explico. “Y ella me dice, ¿perdón? No disculpe, le repito, dije una palabra que no vino al caso”.