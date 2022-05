Petaccia salió a darle corte a rumores de mala onda con Luis Jara en Miami: “Los chilenos nos apoyamos y nos buscamos entre todos siempre”

Hace unos días estalló el rumor de que una supuesta mala onda que existiría entre el grupo de chilenos famosos en Miami y Luis Jara.

“Dicen que los chilenos de allá no han sido buenos con él, no muy solidarios. El Bam Bam (Iván) Zamorano, Douglas, Giancarlo Petaccia”, señaló en dicha oportunidad Raquel Argandoña en el programa “Zona de Estrellas”.

Sus comentarios fueron apoyados por Cecilia Gutiérrez, quien indicó que “no entró en el grupo. Le pasó lo mismo a Américo”.

“No se llevaron bien. No entró en esa cofradía, en ese juego. Ellos no lo encontraron tan simpático. No les cayó tan bien”, reafirmó la panelista del espacio.

La reacción de Luis Jara

El cantante y animador fue consultado respecto a este tema en el programa de TV+ Somos un Plato.

“Es mentira. De hecho, ayer nos mandamos mensajes por WhatsApp media hora con Douglas. Con Rafael Araneda trabajo”, expresó Jara.

Tras esto, afirmó que era amigo del cantante nacional, pero no de Iván Zamorano. “No tengo que la suerte de ser su amigo porque no tenemos contacto”, indicó.

De igual manera, detalló que la distancia es un factor que tiene un rol en la amistad que mantiene el mencionado grupo de chilenos en Miami.

“Por decir algo, ello se fueron a vivir a Curacaví y yo a Peñalolén”, precisó.

Petaccia salió a aclarar el rumor

Giancarlo Petaccia, en el programa Conexión Miami, también habló del tema, de acuerdo a declaraciones recogidas por La Cuarta.

“La verdad es que tenemos un grupo súper bueno y somos los que vivimos acá”, nombrando a Rafael Araneda, Marcela Vacarezza, Iván Zamorano, María Alberó, Douglas y Ana Sol Romero.

Respecto a Luis Jara, aseguró qu e “para que la gente entienda, Lucho vive a una hora y quince minutos de acá”. Así que, dijo, “no excluimos a nadie; yo soy amigo de muchas personas que viven lejos y que no tengo la posibilidad de verlos porque de verdad que en el día a día no alcanzo”.

En cambio, continuó, “con los amigos de acá nos vemos porque, claro, vivimos a cuatro casas”.

“Hemos estado con Lucho en cumpleaños y todo: no hay ninguna mala onda”, sostuvo.

“Los chilenos nos apoyamos y nos buscamos entre todos siempre”, terminó.