“Con su mejor amigo”: Desclasifican infidelidad que habría sufrido Luis Pedraza

El periodista Hugo Valencia reveló el duro momento amoroso que estaría atravesando el cantante Luis Pedraza, quien se habría separado de su esposa producto de una fea traición.

Según contó el panelista de “Zona de Estrellas” a su compinche farandulero Sergio Rojas, en un live de Instagram, la mujer le habría sido infiel “con su mejor amigo”, destrozando su corazón por partida doble.

“No lo está pasando bien (...) Se separó de su señora (… ) se habría enterado de una infidelidad de ella con su mejor amigo”, contó Valencia en el programa dominguero “Qué te lo digo”.

Además, explicó que “Toco Toco se fue a México durante mucho tiempo a tratar de internacionalizar su carrera, además fue parte de El Retador en México. Acá en Chile se quedó su señora con sus hijos. Ellos están casados hace muchos años, de hecho, ella lo apoyó durante mucho tiempo cuando él estuvo con depresión”, detalló.

Y fue justamente en su retorno al país que descubre tamaña traición. “En uno de sus últimos viajes a Chile se da cuenta que su relación no está muy bien, que algo paso y se entera por terceras personas que ella habría entablado una relación -desconozco si algo estable o si fue un touch and go o si fue de una noche- que la vincularía a uno de los mejores amigos de Toco Toco, contó el periodista, sorprendiendo a Rojas que se comía las uñas de puros nervios.

A los besos

Sin embargo, ante la tristeza, el cantante se habría dejado llevar en una noche de pasión y fue visto a los besos con una desconocida joven a quien conoció en la fiesta de cumpleaños del famoso productor Daniel Santana, evento que contó con la asistencia de varios rostros faranduleros como Pamela Díaz y su pinche Jean Philip Cretton, entre otros.

Hugo Valencia sobre la relación del cantante.

“Cerró el boliche, pero no lo cerró solo, me contaron que se lanzó al estrellato mi socio y métale súper besos con otra mujer. No es conocida, es una persona que también estaba invitada la fiesta y que al parecer se conocieron ese día en el carrete

“La gente que lo veía decía esta no es la señora y ahí atando cabos se llegó al quiebre sentimental por el que está atravesando Toco Toco, descalsificó el “exBienvenidos.”

Hasta el momento, el cantante no se ha referido a su situación amororsa, que involucraría a quien era, hasta hace un tiempo atrás, su mejor amigo.