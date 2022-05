Nieta de Carlos Menem aplaude decisión de Máximo por herencia de su papá

Todo un quilombo. Así describen en Argentina la disputa por la herencia del fallecido Carlos Menem, donde Máximo tiene algo que decir.

El hijo de Cecilia Bolocco y el ex ya extinto Presidente de Argentina, confirmó que se presentará a reclamar su parte de la herencia.

[ Máximo afirmó que hará respetar sus derechos en la repartición de la herencia de Carlos Menem ]

“Yo estoy haciendo lo que me corresponde hacer, que pase lo que tenga que pasar. Hacerme presente en la herencia es lo que me corresponde. De ahí para allá no me meto. Se lo dejo a los abogados en Argentina”, dijo Máximo a Tiempo X.

Y de inmediato hubo reacciones al otro lado de la cordillera. En el programa “Me Late, Andrés Caniulef leyó una declaración que le hizo llegar la nieta de Menem, Antonella Menem.

“Me parece perfecto que Máximo se haya presentado, es la parte que le corresponde por ley y por ser hijo de mi abuelo y me parece súper bien y correcto que se presente como heredero”, dijo.

“Lo aplaudo y lo felicito por haber tomado esta decisión”, sentenció.