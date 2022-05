“Se le soltaron la trenzas”: Raquel Argandoña critica salidas de Pinilla tras separarse de su esposa

Raquel Argandoña cuestionó la forma en que Mauricio Pinilla ha afrontado su proceso de separación matrimonial con Gissella Gallardo, a quien criticó por dejarse ver en bares y coquetear con otras mujeres.

Los dichos de Argandoña los realizó anoche en “Zona de Estrellas”, donde los panelistas abordaron el quiebre amoroso del exfutbolista.

Las críticas de Argandoña a Mauricio Pinilla

“Cuando uno se separa, uno guarda un cierto luto. A Mauricio Pinilla como que se soltaron las trenzas”, apuntó la mediática, quien aseguró que el actual rostro televisivo “va a todas, lo pasa regio”.

“Coquetea con mujeres y se le ve hasta en los bares”, insistió.

Pese a que en el estudio le insistieron que esa actitud es parte del proceso de separación y que el deportista igual ha tratado de mantener la privacidad de lo que hace para no exponer a su ex, Argandoña reafirmó sus dichos luego que se expusiera que Pinilla no ha tenido salidas esporádicas, sino que se “le ha visto en varias oportunidades visitando el Bar Alonso”.

“No lo veo para nada deprimido”, acusó Argandoña, quien remató al jugador afirmado que “si está recién separado. ¡Cómo te vas a meter allá!”.

